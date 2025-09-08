Logo
Јелен у башти парадајза направио проблем

08.09.2025

21:10

Фото: Unsplash

Шерифови замјеници у Колораду прискочили су у помоћ јелену који је залутао у врт једног становника и заплео се у башту с парадајзом.

Канцеларија шерифа округа Даглас изјавила је на друштвеним мрежама да су два замјеника шерифа била у патроли када су реаговали на "необичан позив" за "помоћ дивљим животињама у којој је јелен успио заглавити у ограду од баште с парадајзом."

Подијељен је снимак с тјелесне камере полицајца на којој се види како замјеници јуре јелена и ослобађају га од жица у које се дословно умотао до гуше.

Чини се да јелен није повријеђен и пуштен је назад у дивљину, преноси "Упи".

Јелен

