Јелен у башти парадајза направио проблем

08.09.2025
21:10
Шерифови замјеници у Колораду прискочили су у помоћ јелену који је залутао у врт једног становника и заплео се у башту с парадајзом.
Канцеларија шерифа округа Даглас изјавила је на друштвеним мрежама да су два замјеника шерифа била у патроли када су реаговали на "необичан позив" за "помоћ дивљим животињама у којој је јелен успио заглавити у ограду од баште с парадајзом."
Новинарку убила струја, повријеђен и монтажер: Камере забиљежиле тренутак несреће
Подијељен је снимак с тјелесне камере полицајца на којој се види како замјеници јуре јелена и ослобађају га од жица у које се дословно умотао до гуше.
Чини се да јелен није повријеђен и пуштен је назад у дивљину, преноси "Упи".
