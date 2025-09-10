Како се пише – ''добро дошли'' или ''добродошли''?

10.09.2025
16:38
Коментари:0
Сигурно сте се више пута запитали који је правилан облик ''добро дошли'' или пак „добродошли“.
Вјероватно вас је некад и ухватила нервоза када сте већ написали један од ова два облика ове ријечи, а нисте били сигурни шта је исправно.
Ипак, непотребно сте се стресирали.
Савјети
Рецепт за сармице од зеља које се топе у устима
Правилно је и ''добро дошли'' и ''добродошли''.
Спојено ''добродошли'' пише се када је у питању придјев који значи потребан, користан.
''Добро дошли'' раздвојено се пише као поздрав при доласку: ''Добро дошли! Боље вас нашли'', преноси Данас.
Сцена
15 ч0
Савјети
15 ч0
Наука и технологија
15 ч0
Култура
15 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму