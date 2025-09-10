Logo
Како се пише – ''добро дошли'' или ''добродошли''?

10.09.2025

16:38

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Сигурно сте се више пута запитали који је правилан облик ''добро дошли'' или пак „добродошли“.

Вјероватно вас је некад и ухватила нервоза када сте већ написали један од ова два облика ове ријечи, а нисте били сигурни шта је исправно.

Ипак, непотребно сте се стресирали.

Правилно је и ''добро дошли'' и ''добродошли''.

Спојено ''добродошли'' пише се када је у питању придјев који значи потребан, користан.

''Добро дошли'' раздвојено се пише као поздрав при доласку: ''Добро дошли! Боље вас нашли'', преноси Данас.

