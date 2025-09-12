Logo
Камера у шуми снимила призор који је збунио чак и научнике

Дневник.хр

12.09.2025

16:32

Камера у шуми снимила призор који је збунио чак и научнике
Фото: Pixabay

Камера пољске невладине организације "Save Wildlife Conservation Fund" забиљежила је невјеројатне снимке.

Камере постављене у шуми снимиле су вукове како прелазе поток, а затим скачу на обалу с друге стране. Два вука била су потпуно црна, што је врло ријетка боја за ту врсту јер су вукови у Европи углавном сиви, често с црвенкастим или црним нијансама.

Организација није открила тачну локацију гдје су уочени црни вукови. Водитељка и координаторка пројекта Јоана Точидловска вјерује да су вукови највјеројатније наслиједили ген одговоран за ову необичну боју, укрштањем с домаћим псима, пише дневник.хр.

