Камера у шуми снимила призор који је збунио чак и научнике

Извор:
Дневник.хр
12.09.2025
16:32
Коментари:0
Камера пољске невладине организације "Save Wildlife Conservation Fund" забиљежила је невјеројатне снимке.
Камере постављене у шуми снимиле су вукове како прелазе поток, а затим скачу на обалу с друге стране. Два вука била су потпуно црна, што је врло ријетка боја за ту врсту јер су вукови у Европи углавном сиви, често с црвенкастим или црним нијансама.
Организација није открила тачну локацију гдје су уочени црни вукови. Водитељка и координаторка пројекта Јоана Точидловска вјерује да су вукови највјеројатније наслиједили ген одговоран за ову необичну боју, укрштањем с домаћим псима, пише дневник.хр.
