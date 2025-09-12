Камера забиљежила најслађег крадљивца поште

12.09.2025
Кућна сигурносна камера становника Њујорка снимила је тренутак када је "маскирани" лопов с веранде украо пакет.
Становник Платсбурга рекао је да је Чивијева кутија, која је садржавала храну за кућне љубимце у вриједности од 93 долара која је требала бити враћена, остављена у канти на веранди како би је покупио ФедЕкс.
Међутим, локални ракун имао је друге планове, а сигурносна камера снимила је видео како гладна животиња трга кутију и гости се њеним садржајем.
Становник је рекао да је њихова камера такође снимила ракуна како се враћа сљедећих ноћи како би провјерио кутију за још јестиве робе.
Рекли су да је Чеви разумио ситуацију и ипак издао пуни поврат новца, наводи "Упи".
