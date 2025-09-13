Logo

Које ситуације пси најчешће сањају?

13.09.2025

21:00

Које ситуације пси најчешће сањају?
Фото: Unsplash

Стручњаци за понашање љубимаца и психолози кроз бројна истраживања открили су шта пси најчешће сањају.

Како тврди клиничка психологиња с Харварда др. Диердре Барет, пси као и људи, у сновима често проживљавају дијелове свог дана, укључујући и тренутке проведене с власницима.

"Људи сањају о стварима које их занимају током дана, иако снови имају визуелнији и мање логичан облик. Нема разлога вјеровати да је код животиња другачије", казала је.

Породица-дјеца-родитељи

Савјети

Ови знакови указују на то да се ваше дијете осјећа запостављено

Барет истиче да је због снажне емоционалне везе с власницима, могуће да пси у сновима виде лице власника, осјете мирис или проживљавају ситуације које их веселе или узнемиравају, пише Мирор.

Др. Барет претпоставља да трзање шапа значи да пас сања трчање, док тихо лајање може бити "разговор" с другим псом или особом. Као и људи, пси пролазе кроз фазе сна, укључујући РЕМ фазу у којој се јављају снови. Код људи РЕМ почиње око 90 минута након што заспу, док је код паса циклус бржи, али довољан за сањање.

БК СЛАВИЈА-13092025

Остали спортови

БК Славија: Јавни спаринг привукао боксере из свих дијелова Републике Српске

Барет савјетује власницима да псима осигурају позитивна дневна искуства и мирно, сигурно мјесто за спавање, јер то доприноси мирнијим сновима.

Псе није препоручљиво будити из сна. Иако може бити тешко гледати га како цвили или се трза, буђење може изазвати збуњеност или агресију, поготово ако је пас уплашен, преноси Кликс.

