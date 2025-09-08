Компот од грожђа савршен за зиму

Компот од бијелог и црног грожђа савршен је за зиму.

Сада је право вријеме да га направите и тако током хладних, зимских мјесеци уживате у мирису и окусу љета.

Састојци:

1 кг црног грожђа

1 кг бијелог грожђа

шећер

2 ванилин шећера

вода.

Припрема:

Грожђе скинути са петељки, опрати и напунити тегле. На сваку теглу ставити по 2-3 кашике шећера (ствар укуса), мало ванилин шећера и налити водом.

Затворити тегле и спуштати у велику шерпу у којој је на дно стављена крпа па додати воду до затварача и ставити да се куха. Када вода почне да кључа искључити шпорет и оставити да се вода сва у шерпи охлади. Кад је вода охлађена извадити тегле и оставити на хладном мјесту, преноси Аваз.