Компот од грожђа савршен за зиму

Компот од бијелог и црног грожђа савршен је за зиму.
Сада је право вријеме да га направите и тако током хладних, зимских мјесеци уживате у мирису и окусу љета.
Састојци:
1 кг црног грожђа
1 кг бијелог грожђа
шећер
2 ванилин шећера
вода.
Припрема:
Грожђе скинути са петељки, опрати и напунити тегле. На сваку теглу ставити по 2-3 кашике шећера (ствар укуса), мало ванилин шећера и налити водом.
Затворити тегле и спуштати у велику шерпу у којој је на дно стављена крпа па додати воду до затварача и ставити да се куха. Када вода почне да кључа искључити шпорет и оставити да се вода сва у шерпи охлади. Кад је вода охлађена извадити тегле и оставити на хладном мјесту, преноси Аваз.
