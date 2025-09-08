Logo
Large banner

Компот од грожђа савршен за зиму

08.09.2025

21:47

Коментари:

0
Компот од грожђа савршен за зиму
Фото: АТВ

Компот од бијелог и црног грожђа савршен је за зиму.

Сада је право вријеме да га направите и тако током хладних, зимских мјесеци уживате у мирису и окусу љета.

Састојци:

1 кг црног грожђа

1 кг бијелог грожђа

шећер

2 ванилин шећера

вода.

Воз пруга

Србија

Запалио се воз, обустављен саобраћај

Припрема:

Грожђе скинути са петељки, опрати и напунити тегле. На сваку теглу ставити по 2-3 кашике шећера (ствар укуса), мало ванилин шећера и налити водом.

ILU-BLENDER-080925

Економија

Са БиХ тржишта повучена два производа

Затворити тегле и спуштати у велику шерпу у којој је на дно стављена крпа па додати воду до затварача и ставити да се куха. Када вода почне да кључа искључити шпорет и оставити да се вода сва у шерпи охлади. Кад је вода охлађена извадити тегле и оставити на хладном мјесту, преноси Аваз.

Подијели:

Тагови:

grožđe

Зимница

Рецепт

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Воз пруга жељезница

Србија

Запалио се воз, обустављен саобраћај

1 д

0
Несрећа у Трну: Моториста ударио пјешака, саобраћај обустављен

Хроника

Несрећа у Трну: Моториста ударио пјешака, саобраћај обустављен

1 д

0
Карлеуши вратили Инстаграм! Откривено и шта јој је Митровић забранио у ''Пинковим звездама''

Сцена

Карлеуши вратили Инстаграм! Откривено и шта јој је Митровић забранио у ''Пинковим звездама''

1 д

0
Са БиХ тржишта повучена два производа

Економија

Са БиХ тржишта повучена два производа

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

08

01

Инспирација за "Succession": Ево ко преузима медијско царство Руперта Мердока

07

52

Издато упозорење због литијумских батерија

07

52

Нагла промјена времена: Јак вјетар, пљускови и грмљавина

07

49

Мицић се огласио и тужном објавом сломио срце читавој нацији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner