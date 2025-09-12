Комшиница ухваћена на дјелу: "Није чак ни носила доњи веш"

12.09.2025
06:45
Коментари:0
Становница која се годинама жалила на свог чудног комшију коначно је забиљежила доказе. Бијесна власница куће годинама је покушавала да се обрачуна са својим „комшиницом из пакла“, али тек када је надзорна камера забиљежила чудан догађај, добила је јасне доказе о необичним интеракцијама.
Анонимна особа је рекла да живи у стану четири и по године и да је њена комшиница почела чудно да се понаша чим се уселила. Од година панике до ужаса за Ноћ вјештица, језива комшиница је коначно суочена са својим понашањем захваљујући вјешто постављеној камери.
Проблем није био само у њиховим сталним незгодним интеракцијама, већ и у чињеници да је комшиница играла улогу пристојне жене колико год је могла. Неименована становница у Енглеској објавила је на Редит страници „Комшије из пакла“ да се преселила у стан са својим тада новорођеним дјететом пре 4,5 године и готово одмах њена комшиница је почела да показује чудне знаке понашања.
Сцена
Маргот Роби привукла пажњу на премијери новог филма
„Ако нисам одговорила на њено куцање јер сам била усред нечега, попут храњења бебе, она би лупала на задња врата док не дођем“, почиње своју трауматичну причу. Једном ју је питала да ли жели да иде са њом у оближњу продавницу. „Сложила сам се, и након што смо завршиле у продавници, ставила сам бебу у ауто-сједиште иза возачевог седишта и док сам ишла ка сувозачевом сједишту, она је закључала врата да не бих могла да уђем – и урадила је нешто мојој беби због чега је неконтролисано плакала. Била сам у потпуној паници! Коначно је откључала врата и почела сам да лупам по њима, и покушала сам да пјевам беби да је смирим“, написала је, додајући да је најстрашније било када је комшиница почела да пјевуши са њом.
Ухватили су је на дјелу: Није носила панталоне ни доњи веш
Станарка се потом пожалила да је комшиница краде. Али је одлучила да је ухвати на дјелу. „Имам ниска примања и нисам могла да приуштим безбједносни систем, али раније ове године сам успјела да купим камеру и чим сам је инсталирала – крађе су престале. Све до Ноћи вјештица. За Ноћ вјештица сам припремила прилично издашне кесе са посластицама за децу из комшилука. Поставила сам знак на којем је писало „Узмите једну кесу“ и ухватила сам ову стару вјештицу камером како гледа право у знак и узима СВЕ кесе. Да ствар буде гора, није носила панталоне, па када сам објавила видео на Фејсбуку, пријатељи су ми рекли да се на снимку може видети њена одвратна задњица.“
Додала је да не разуме зашто управа зграде не предузима мјере против њене комшинице из пакла. „Оно што сам поменула је заправо само врх леденог брега - дозвољавала је бескућницима да кампују на њеном паркинг мјесту, имала је посјетиоце који нису били наведени у уговору о закупу, људи су стално долазили и одлазили. Она је страшно несрећна особа и знам да ће се карма вратити да је прогања у неком тренутку, али не могу да разумијем зашто управа игнорише сва њена кршења уговора о закупу.“
Економија
Бањалучки пензионер платио 10 КМ провизије за два рачуна
Многи су јој савјетовали да је ухвати на дјелу и преда доказе полицији. Неки су је критиковали што није одмах контактирала полицију након инцидента у продавници, са дјететом у колима. На крају, станарка је рекла да ју је полиција коначно контактирала, 39 дана након што је поднијела пријаву. „Ако буде било каквог напретка, писаћу. Обновила сам годишњу кирију након инцидента за Ноћ вјештица, који сам пријавила управи, и умјесто да ми повећају кирију до законског максимума (10%, што су увијек радили), овог пута су је повећали само за 4%. Не знам да ли ово има везе са тим што имам ужасног комшију или не, али сам ипак захвална.“
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму