Купила торбу за 3 КМ и њој нашла дирљиву поруку

Сви воле добар “улов”, али торба која је једна жена пронашла у хуманитарној трговини надмашило је сва очекивања.
Док је прегледавала полице с торбицама, уочила је Гучи торбу по цијени од само 1,50 фунта (1,76 евра, односно нешто више од 3 КМ).
На прву је била увјерена да се ради о доброј копији, но одлучила ју је купити. Тек кад је стигла кући услиједило је право изненађење.
Нова власница своју је причу подијелила на Редиту.
“Јуче сам објавила Гучи торбу пронађену у секунд хенд трговини, ова порука је остављена унутра. Такође сам открила да је торба из 1973. године”, написала је.
У унутрашњости торбе налазила се руком писана цедуља. Ауторка поруке, жена по имену Шелиа, оставила је емотивне ријечи:
“Ова торбица је права – није лажна Гучи торбица. Молим вас, уживајте у њој, а уз њу долази и бесплатно шишање и фенирање ако сте жртва пожара у Аубурну”.
Нова власница објаснила је позадину поруке.
“Живим у Калифорнији, прошле године смо имали велики пожар у Аубурну, због чега она нуди шишање људима погођеним пожарима у Аубурну, можда само да им помогне да се осјећају боље ако су изгубили дом или нешто слично”, испричала је.
Додала је да вјерује да особље трговине није ни схватило шта им је стигло у донацију: “Секунд хенд трговине око мене обично не продају ствари по сулудо високим цијенама. Не живим у подручју гдје би људи обично донирали Гучи торбе. Искрено, вјероватно нису ни примијетили”.
Уз поруку је остављен и телефонски број пријатељице бивше власнице, која је требала пружити фризерску услугу.
Прича је убрзо привукла пажњу. Један корисник је коментарисао:
“Вјероватно само жели знати да је торбица отишла некоме ко ће је цијенити, а ово је био њен начин да покуша открити ко ју је добио”.
Други је био одушевљен:
“О, вау, то је тако супер! Готово да желим почети радити исто, само да упознам људе који пронађу моје ствари. Можда би је требала назвати само да се јавиш? Јасно је да жели знати ко је на крају пронашао њену торбу”.
Било је и оних који су потврдили аутентичност торбице.
“Наслиједио сам исту торбу у црној боји од своје тетке. Изгледа аутентично”, открио је један од корисника.
Други су пак нагађали: “Моја претпоставка је да је ова торбица донирана жртвама пожара и да је особа која ју је донирала жељела понудити и бесплатан термин за фризуру породици у невољи”.
