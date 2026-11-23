Аутор:АТВ редакција
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Награда за труд многима је ове године дјеловала као нешто што стално измиче, јер се чинило да се одрицања и труд не исплаћују. Планови се често нису остварили, а осећај застоја био је свуда присутан. Ипак, за људе рођене у ових пет мјесеци, слика се мијења до краја године и сваки уложени напор биће награђен.
Ако сте рођени у једном од наредних мјесеци, ваше жртве ће се коначно исплатити.
Ако сте ову годину провели штедећи новац за неки важан корак, та одрицања нису била узалудна. Рођени у марту улазе у крај године са енергијом која подржава њихове напоре да дођу до стабилности и сигурности. Ова енергија вас тјера да будете смјелији када се појави права прилика. Пошто се Меркур више не креће ретроградно, а његов период сјенке завршава се 30. новембра, пред вама је сезона раста. Најтеже одлуке, којима сте поставили темеље за будућност, већ су иза вас.
За рођене у јануару најважније је да почну да траже оно што желе. Ћутање и гурање сопствених потреба у страну неће донијети резултате. Током овог повољног периода, одговор на питање „Могу ли то добити?“ могао би вас пријатно изненадити. Заслужујете јасан одговор, али нећете сазнати колико вриједи ваш труд ако не поставите питање. Венера се сада креће директно, што значи да је вријеме да сазнате истину.
Како се нова година приближава, обратите пажњу на прилике које вам дозвољавају да будете ефикасни и одлучни. Где одједном осећате јасноћу или самопоуздање да кренете напријед? Слушајте своју интуицију у свакодневним тренуцима, јер је то знак да труд који сте уложили почиње да се враћа. Стрес пред празнике може донијети ментални умор, а могуће је да се борите са несигурношћу или сумњом у себе. То је разумљиво, чак и у периоду позитивног замаха. Подржите себе и покажите поштовање према особи у коју се претварате.
Не чекајте да неко други ријеши ствар умјесто вас. Напоран рад и тешке одлуке донијете ове године исплатиће се ако се ослоните на сопствену амбицију. Ризикујте, уложите додатни труд или отворено покажите своја осјећања. Све ће се на крају исплатити, чак и ако исход није баш онакав какав сте замишљали. Успјешни и амбициозни људи често су срећнији. Изађите из зоне удобности и поставите се тако да добијете прилике које желите. Независност и одрицања која сте поднијели биће ваш најјачи ослонац.
Рођени у фебруару знају да њихова осјетљивост и емпатија имају и добре и лоше стране. Увек сте ту за друге и снажно проживљавате емоције, што је ваша велика снага. Али исцрпљеност се често јавља јер туђе потребе стављате испред својих и жртвујете више него што можете да поднесете. Како се година ближи крају и отварају се нове могућности за раст, вријеме је да себи дате приоритет. Чак и ако то значи постављање тешког питања или граница, дошао је тренутак да почнете да убирате плодове за напоран рад и љубав коју сте несебично давали, преноси Крстарица.
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