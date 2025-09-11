Људи рођени у овим знаковима склони су преувеличавати своје бриге

Извор:
Индекс
11.09.2025
13:31
Коментари:0
За неке људе и најмања ситница претвара се у велики проблем.
Ако их нешто забрине, то није тек пролазна мисао, неки хороскопски знакови ће од тога направити цијелу причу, разрадити најгоре сценарије и често увјерити и друге да се ради о озбиљном питању.
Хроника
Потрага за преварантом: Изнајмио скелу, па је продао будзашто
Њихова склоност драматизовању понекад може бити напорна, али и симпатична, јер иза свега стоји њихова осјетљивост и жеља да све држе под контролом.
Ракови су емотивни и осјетљиви па често и најмању бригу претворе у велико питање.
Њихова склоност везивању за људе и ситуације значи да их свака промјена лако узнемири.
Ако неко закасни на каву, Рак ће већ у глави имати десетак различитих сценарија.
Дјевице су познате по томе што сваку ситуацију анализирају до најситнијих детаља.
Ако осјете да нешто није у реду, њихова брига прераста у цијели низ хипотетских проблема.
Иако је њихова намјера увијек пронаћи рјешење, често заврше у зачараном кругу преувеличавања.
Рибе имају бујну машту, а када их нешто мучи, та машта се претвара у поље за ширење најгорих могућих сценарија.
Често брину о стварима које се никада неће догодити, али њима те слике изгледају толико стварно да се осјећају као да већ живе у тој бризи.
Близанци брзо прелазе са једне мисли на другу, а када их нешто забрине, то се умножи и претвара у цијели низ проблема, преноси Индекс.
Њихова неспособност да се зауставе и фокусирају често значи да мале бриге прерасту у огроман ментални терет.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму