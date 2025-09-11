Logo
Људи рођени у овим знаковима склони су преувеличавати своје бриге

Индекс

11.09.2025

13:31

Људи рођени у овим знаковима склони су преувеличавати своје бриге
Фото: Unsplash/Daniel Carmona

За неке људе и најмања ситница претвара се у велики проблем.

Ако их нешто забрине, то није тек пролазна мисао, неки хороскопски знакови ће од тога направити цијелу причу, разрадити најгоре сценарије и често увјерити и друге да се ради о озбиљном питању.

Њихова склоност драматизовању понекад може бити напорна, али и симпатична, јер иза свега стоји њихова осјетљивост и жеља да све држе под контролом.

Рак: Свака ситница постаје драма

Ракови су емотивни и осјетљиви па често и најмању бригу претворе у велико питање.

Њихова склоност везивању за људе и ситуације значи да их свака промјена лако узнемири.

Ако неко закасни на каву, Рак ће већ у глави имати десетак различитих сценарија.

Д‌јевица: Мајстор анализе до бесвијести

Д‌јевице су познате по томе што сваку ситуацију анализирају до најситнијих детаља.

Ако осјете да нешто није у реду, њихова брига прераста у цијели низ хипотетских проблема.

Иако је њихова намјера увијек пронаћи рјешење, често заврше у зачараном кругу преувеличавања.

Рибе: Сањари изгубљени у бригама

Рибе имају бујну машту, а када их нешто мучи, та машта се претвара у поље за ширење најгорих могућих сценарија.

Често брину о стварима које се никада неће догодити, али њима те слике изгледају толико стварно да се осјећају као да већ живе у тој бризи.

Близанци: Немирни ум који све компликује

Близанци брзо прелазе са једне мисли на другу, а када их нешто забрине, то се умножи и претвара у цијели низ проблема, преноси Индекс.

Њихова неспособност да се зауставе и фокусирају често значи да мале бриге прерасту у огроман ментални терет.

Хороскоп

astrologija

