Аутор:АТВ редакција
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Вјероватно сте се до сада неколико пута запитали шта мала рупа на лавабоу представља. Она није ту реда ради или ради украса - заправо има двије важне функције.
Иако на први поглед дјелује као неважан детаљ на лавабоу, она има веома практичну функцију, а њено занемаривање може да доведе до непријатних мириса и проблема са одводом.
Република Српска
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Ријеч је о преливном отвору, чија је основна намјена да спријечи изливање воде преко ивице умиваоника и потенцијално плављење купатила. Повезан је са скривеним каналом унутар умиваоника, кроз који вишак воде одлази до главног одвода.
Другим ријечима, ако оставите славину отворену, а одвод затворите чепом, вода ће моћи да отиче кроз овај мали отвор умјесто да се прелива преко ивица лавабоа.
Спречавање изливања воде јесте његова основна улога, али преливни отвор има још једну важну функцију. Он омогућава улазак ваздуха у одводни систем, што помаже да вода лакше и брже отиче.
Када се пун умиваоник празни, ваздух мора да циркулише кроз одводне цијеви како би вода несметано пролазила. Преливни отвор обезбјеђује додатни пролаз ваздуха и тако може да помогне у спречавању спорог отицања воде и карактеристичног клокотања које се понекад чује из одвода.
Ипак, немају сви умиваоници овај отвор. Поједини модели, нарочито надградни лавабо умиваоници који су посљедњих година популарни у модерном уређењу купатила, немају преливни канал. То не значи да су неисправни, већ је ријеч о другачијем дизајнерском рјешењу, пише "Јутарњи лист".
Иако свакодневно чистимо површину умиваоника, славину и околне плочице, преливни отвор често потпуно заборавимо. Проблем је у томе што се унутар скривеног канала временом накупљају остаци пасте за зубе, сапуна, длаке, масноће са коже и друге нечистоће.
Пошто је купатило углавном топло и влажно окружење, такве наслаге могу да постану погодно мјесто за развој бактерија и буђи.
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Један од првих знакова да је вријеме за чишћење јесте непријатан, устајао мирис који долази из умиваоника.
Прљавштина која се накупила у каналу може да отежа и проток воде, па ако примијетите да се лавабо празни спорије него раније, вриједи провјерити и овај отвор.
За чишћење вам нису потребни посебни алати нити скупа средства. Довољно је неколико једноставних ствари које већ имате код куће.
Најприје влажном крпом од микрофибера и малом количином детерџента за судове пребришите подручје око отвора како бисте уклонили видљиву прљавштину и остатке пасте за зубе.
Затим узмите уску четкицу за чишћење или савитљиву четкицу намијењену чишћењу цијеви и пажљиво је уведите у отвор како бисте уклонили наслаге из унутрашњости канала.
Важно је да не гурате четкицу предубоко и да не користите оштре предмете, јер бисте могли да оштетите површину умиваоника.
За детаљније чишћење можете употријебити и соду бикарбону и алкохолно сирће. Уз помоћ малог лијевка сипајте неколико кашика соде бикарбоне у отвор, а затим полако додајте неколико кашика сирћета.
Смјеса ће почети да пјени због хемијске реакције, што може помоћи у отпуштању нечистоћа. Оставите је да дјелује око 10 до 15 минута, а затим отвор исперите топлом водом.
Ако се непријатан мирис и даље задржава, можете покушати са ензимским средством за чишћење одвода, уз обавезно праћење упутства произвођача и провјеру да ли је производ погодан за ваш умиваоник.
Преливни отвор не захтева свакодневно чишћење, али би требало да буде дио редовног одржавања купатила.
Препорука је да га једном мјесечно исперете топлом водом, док се детаљније чишћење може обављати на свака два до три мјесеца. Наравно, уколико раније примијетите непријатан мирис или успорено отицање воде, немојте чекати предвиђени термин.
Уколико сте очистили преливни канал, а непријатан мирис се и даље шири из умиваоника, узрок може бити у сифону или вентилацији одводних цијеви. Ако примијетите да се вода враћа кроз преливни отвор или цури испод умиваоника, могуће је да постоји озбиљније зачепљење или проблем са инсталацијама, због чега би требало позвати водоинсталатера.
Иако је ријеч о детаљу који већина људи готово никада не примјећује, ова мала рупа има важну улогу у функционисању купатила. Редовним одржавањем можете спријечити накупљање прљавштине, непријатне мирисе и потенцијалне проблеме са одводом.
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