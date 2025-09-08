Logo
Медвјед упао у ресторан, гост га тјерао столицом - ВИДЕО

08.09.2025

15:43

Фото: Screenshot

У једном ресторану у Тенесију настао је прави хаос кад је несташни медвјед покушао ући у ресторан.

Гости су у паници побјегли од својих столова, а изгледа да им је вечера присјела.

У тренутку напетости, један храбри мушкарац устао је и столицом спријечио медвједа да настави даље.

Ејприл Ван Клик, која је снимила видео у Хавардс ресторану у Гатлинбургу прошле године, нашалила се:

“Зато не хранимо медвједе, док се поражени медвјед потом види како одлази низ поток", преноси "Дејли Мејл".

Видео је постао виралан и изазвао лавину коментара

‘Вјероватно је имао резервацију’

“Ако живите међу овим знатижељним животињама, брзо научите неколико ствари: углавном су безопасни, лако се уплаше и вођени су својом глади. Истовремено научите да су то дивље животиње с непредвидивим темпераментом које вас могу и убити. Лично их волим”, написао је један.

“Изгледа као да је тек беба”, “Дао бих му огроман оброк да се наједе, пресладак је”, “Вјероватно је имао резервацију!”, “Да, био је гладан. Није његова кривица”, коментарисали су људи.

“Боље их је уплашити, иначе би гости били повријеђени док сједе и гледају. Било би 'слатки медвједић' док вам не растрга ногу! Постоје идиоти који само зуре и ништа не предузимају, и људи који дјелују и спашавају животе”, коментарисала је једна особа.

