Милијардер (79) тражи жену: Треба ми млада да ми роди синове и настави лозу

Извор:

Курир

12.09.2025

19:57

Коментари:

0
Милијардер (79) тражи жену: Треба ми млада да ми роди синове и настави лозу
Фото: Printscreen/Instagram/sirbenjaminslade

Сер Бењамин је насљедник имања од 1.300 хектара. Током свог живота био је у браку, али није имао дјеце, што га је подстакло да нађе жену да му роди сина.

Док већина људи користи апликације за дејтинг ради забаве или кратких авантура, 79-годишњи британски милијардер Сер Бењамин Слејд отишао је корак даље. Он на Тиндеру тражи животну сапутницу која ће му родити мушког насљедника и наставити породичну лозу. Његова потрага била је све само не обична – почевши од огласа у новинама, преко ријалити шоу програма, па све до модерних апликација за упознавање.

Сер Бењамин је насљедник Маунсел Хаус у Сомерсету, имања од 1.300 хектара које је у власништву породице Слејд генерацијама. Током свог живота био је у браку, али није имао дјеце, што га је подстакло да крене у потрагу за женом која би му родила сина.

Раније је покушавао да пронађе партнерку објављивањем огласа у новинама, тражећи жену која би му "обезбиједила два сина". Његов модернији приступ, који укључује ријалити шоу "Милијардер и разлика у годинама" на британској телевизији Шанел 5, забиљежен је камерама док је разговарао са потенцијалним кандидаткињама и објашњавао своје захтјеве.

Тиндер и "добра узгајивачица"

На Тиндеру Сер Бењамин тражи младу и плодну жену, коју описује изразом "добра узгајивачица". Овај термин изазвао је помијешане реакције јавности – док неки схватају да је ријеч о хумору, други га критикују због необичног и помало архаичног става према женама и потомству.

Милијардер је отворено говорио о својој стратегији: године нису препрека за потомство јер има девет мјесеци сперме замрзнуте у банци и може је користити у било ком тренутку.

Породично насљедство и одлучност

Маунсел Хаус, његова породична резиденција, симбол је престижа и богатства Слејдових. Сер Бењамин је показао одлучност да пронађе жену која ће наставити породичну линију и наследити раскошни дом. Његова потрага није била само због личних жеља – у питању је и очување генерацијског наследства и имања које се протеже на више од 1.300 хектара у Сомерсету.

(Курир)

