Мистерија видиковца над Дрином: Остаци велике богомоље привлаче археологе

Извор:

Информер

10.09.2025

18:45

Фото: Printscreen/Instagram/drinamedia

На око километар и по изнад Малог Зворника на брду Орловине налази се археолошки локалитет, неми свједок догађаја на овим просторима дуже од десет вијекова.

До прелијепог видиковца од прошле године води уређена пјешачка стаза, али да бисте њоме дошли до врха, треба вам не само удобна обућа него и добра кондиција.

Археолошка истраживања започета 2013. године открила су на Орловинама остатке праисторијских и византијских насеобина, зидине богомоља, трагове живота из раног средњег вијека.

Једна легенда каже да су се овде масовно гнијездили орлови, а према другој, назив је потекао од симбола Немањића, двоглавог орла.

Управо овде налази се црква из VI вијека, подигнута у вријеме цара Јустинијана, а претпоставља се да је један од ктитора био кнез Часлав.

Први је постојање цркве уочио професор историје из Малог Зворника, Дејан Павић, 2013. године, после чега је о томе обавијестио професора Радичевића са Филозофског факултета.

Већ наредних година Завод за заштиту споменика из Ваљева започео је систематска ископавања.

Пронађена је гробница, али и низ предмета из ранохришћанског периода, који свједоче о развијеном животу на овом простору.

Истраживања су показала да је читаво подручје било дио Ад Дринум, трговачке станице из VI, VII и VIII вијека, гдје се куповала и размјењивала роба.

"Може се рећи да је ово једно велико откриће и надамо се да ће у будућности још много лијепих ствари изаћи на свјетлост дана, како би се још боље представила историја овог краја", објашњава Срђан Јовановић, испред Туристичке организације Мали Зворник.

(Информер)

