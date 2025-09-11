Logo
Морска пијавица у Црној Гори: Погледајте снимак овог застрашујућег феномена

Телеграф

Фото: Printscreen/Instagram

У Црној Гори данас је снимљена морска пијавица, јавља Инстаграм страница Подгорички времеплов.

Иако многи мисле да је појава ријетка, није баш тако, посебно кад су овако нестабилне метео-прилике. Често се погрешно изједначава са торнадом, али пијавица је слабијег интензитета и формира се искључиво изнад водене површине.

Настаје из кумулусних облака, због велике разлике у температури између мора и ваздуха, што изазива снажне вртлоге.

У прошлости су се чак сматрале морским чудовиштима, а у Бару су људи знали призивати магијске ритуале да их одагнају и "расјеку" ножем како не би направиле штету, пише Телеграф.

Иако мање интензивне од торнада, морске пијавице могу бити веома опасне, у "зре­лој" фази достижу снагу ветра и до 100 км на сат, висину и до 1.000 метара, а крећу се брзином од 50 до 80 км на сат.

Погледајте како је ова изгледала:

