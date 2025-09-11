Морска пијавица у Црној Гори: Погледајте снимак овог застрашујућег феномена

Извор:
Телеграф
11.09.2025
17:47
У Црној Гори данас је снимљена морска пијавица, јавља Инстаграм страница Подгорички времеплов.
Иако многи мисле да је појава ријетка, није баш тако, посебно кад су овако нестабилне метео-прилике. Често се погрешно изједначава са торнадом, али пијавица је слабијег интензитета и формира се искључиво изнад водене површине.
Настаје из кумулусних облака, због велике разлике у температури између мора и ваздуха, што изазива снажне вртлоге.
У прошлости су се чак сматрале морским чудовиштима, а у Бару су људи знали призивати магијске ритуале да их одагнају и "расјеку" ножем како не би направиле штету, пише Телеграф.
Иако мање интензивне од торнада, морске пијавице могу бити веома опасне, у "зрелој" фази достижу снагу ветра и до 100 км на сат, висину и до 1.000 метара, а крећу се брзином од 50 до 80 км на сат.
Погледајте како је ова изгледала:
