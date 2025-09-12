На Велебиту снимљена ријетка звијер

Извор:
Јутарњи.хр
12.09.2025
19:41
Шумске животиње имају златно правило: држе се даље од људи. Није то нешто што су се оне договориле, наравно, него осјећају да им је човјек пријетња и мичу се од њега. Чак и када нас могу повриједити, предатори попут медвједа и вука ће нас углавном радије заобићи. Због тога већину животиња у шумама видимо посве случајно - изненадимо се једнако колико и оне.
Најбољи начин да их видимо јесте снимити их камером у чијој близини нема људи. Фото-замке у шумама широм свијета откривају како живе разна створења кад им ми нисмо у близини и када се посве природно понашају.
У шумама Велебита једна од животиња која привлачи велику пажњу је - велика мачка.
"Рис је нарочито скровита животиња коју је у природи тешко видјети. Његово присуство препознајемо по траговима гребања на кори дрвета или мирисном означавању неког подручја. За мирисно означавање користи урин и измет које оставља на истакнутим мјестима чиме сигнализира своју територију" поручили су из удружења Ревилдинг Велебит.
Објашњавају како присутност риса можемо открити и у сезони парења, када производи гласне звукове.
"Ријетко имамо срећу снимити га нашим камерама" додали су из удружења, а преноси "Јутарњи".
