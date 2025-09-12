Logo
Large banner

На Велебиту снимљена ријетка звијер

Извор:

Јутарњи.хр

12.09.2025

19:41

Коментари:

0
На Велебиту снимљена ријетка звијер
Фото: Printscreen/Youtube

Шумске животиње имају златно правило: држе се даље од људи. Није то нешто што су се оне договориле, наравно, него осјећају да им је човјек пријетња и мичу се од њега. Чак и када нас могу повриједити, предатори попут медвједа и вука ће нас углавном радије заобићи. Због тога већину животиња у шумама видимо посве случајно - изненадимо се једнако колико и оне.

Најбољи начин да их видимо јесте снимити их камером у чијој близини нема људи. Фото-замке у шумама широм свијета откривају како живе разна створења кад им ми нисмо у близини и када се посве природно понашају.

У шумама Велебита једна од животиња која привлачи велику пажњу је - велика мачка.

izrael zastava pixabay ilustracija

Свијет

Израел одбацио декларацију Генералне скупштине УН

"Рис је нарочито скровита животиња коју је у природи тешко видјети. Његово присуство препознајемо по траговима гребања на кори дрвета или мирисном означавању неког подручја. За мирисно означавање користи урин и измет које оставља на истакнутим мјестима чиме сигнализира своју територију" поручили су из удружења Ревилдинг Велебит.

Објашњавају како присутност риса можемо открити и у сезони парења, када производи гласне звукове.

Дарко Лазић

Сцена

Дарка Лазића наводно гепековали зеленаши

"Ријетко имамо срећу снимити га нашим камерама" додали су из удружења, а преноси "Јутарњи".

Подијели:

Таг:

fotografije životinja

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Преминуо Роберт Валдец: Мјесецима био у коми, његова супруга саопштила тужне вијести

Сцена

Преминуо Роберт Валдец: Мјесецима био у коми, његова супруга саопштила тужне вијести

12 ч

0
Израел одбацио декларацију Генералне скупштине УН

Свијет

Израел одбацио декларацију Генералне скупштине УН

13 ч

0
Дарка Лазића наводно гепековали зеленаши

Сцена

Дарка Лазића наводно гепековали зеленаши

13 ч

0
Vakcina

Здравље

Да ли ће ХПВ вакцина постати обавезна?

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

34

Какво нас вријеме очекује данас?

08

29

Република Српска богатија за 19 беба

08

29

АТВ јутро, 13.09.2025.

08

21

Ко је Тајлер Робинсон осумњичени за убиство Чарлија Кирка

08

09

У току велика акција "Кавез": Претреси на седам локација у БиХ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner