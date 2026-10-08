Аутор:АТВ редакција
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Жена која је у историји остала позната као Валентина Васиљева наводно је родила чак 69 дјеце током 27 трудноћа, а њена невјероватна прича и данас се налази у Гинисовој књизи рекорда.
Према историјским записима, ова Рускиња из 18. вијека родила је 16 парова близанаца, седам тројки и четири четворке. Ниједном, дакле, није родила само једну бебу.
Све се, наводно, догодило између 1725. и 1765. године, када су трудноће и порођаји били далеко ризичнији него данас.
Ријеч је о првој супрузи руског сељака Фјодора Васиљева из града Шује, чија је породица постала позната по једном од најнеобичнијих рекорда у историји.
Према подацима који су сачувани из 18. вијека, Васиљева је током приближно четири деценије имала укупно 27 порођаја.
Шеснаест пута родила је близанце, седам пута тројке, а четири пута четворке.
Када се сви порођаји саберу, долази се до броја од 69 дјеце.
Још невјероватније звучи тврдња да је чак 67 малишана преживјело рано дјетињство, иако је у то вријеме смртност новорођенчади била веома висока.
Управо због толиког броја вишеструких трудноћа, али и наводно изузетно високог броја преживјеле дјеце, овај случај већ вијековима изазива интересовање.
Иако се у бројним текстовима наводи име Валентина Васиљева, њен прави идентитет није поуздано утврђен.
Енглеска Wikipedia има посебан чланак о Валентини Васиљевој (Валентина Vassilyev), у којем се наводи да је рођена око 1707. године, а умрла 1782, у 75. години живота.
Међутим, руска Wikipedia опрезније приступа њеном идентитету и истиче да нема поузданих доказа да се прва супруга Фјодора Васиљева заиста звала Валентина.
Слично наводи и Гинисова књига рекорда, која рекорд од 69 дјеце приписује првој супрузи Фјодора Васиљева, без потврђивања њеног имена.
Због тога је Валентина Васиљева прије свега име под којим је ова жена постала позната у популарним приказима историјских рекорда.
Гинисова књига рекорда наводи да највећи званично забиљежени број дјеце коју је родила једна жена износи 69.
Према подацима из њене евиденције, необична породична историја забиљежена је у манастиру Никољски, а информације су 27. фебруара 1782. године прослијеђене властима у Москви.
О случају је 1783. године писао и британски часопис "The Gentleman's Магазине", позивајући се на информације пристигле из Санкт Петербурга.
Породица Васиљев помињана је и у каснијим историјским публикацијама.
Ипак, иако је случај уврштен у Гинисову књигу рекорда, данас није могуће независно провјерити сваки порођај нити потврдити све појединости из записа старих готово три вијека.
Ова прича изазива бројна питања, посебно због чињенице да је свака од 27 трудноћа наводно била вишеструка.
Трудноће с тројкама и четворкама носе знатно веће ризике за мајку и дјецу него трудноће с једном бебом.
Једно од могућих објашњења за учестале вишеструке трудноће јесте насљедна склоност вишеструкој овулацији, односно ослобађању више јајних ћелија током једног циклуса.
Међутим, не постоје сачувани медицински подаци на основу којих би се могло утврдити да ли је то био случај и код Васиљеве.
Како подсјећа Ona.rs, цијела прича посебно је необична када се узму у обзир услови у којима су жене рађале прије готово три вијека.
Породична прича постаје још необичнија када се погледа живот Фјодора Васиљева.
Према историјским записима, он се касније оженио другом женом, која је у осам порођаја родила још 18 дјеце.
Наводно је шест пута родила близанце, а два пута тројке.
Ако се прихвате сви наведени подаци, Фјодор Васиљев био је отац чак 87 дјеце из укупно 35 порођаја својих двију супруга.
У једном историјском извјештају из 1782. године наводи се да је тада било живо 84 од укупно 87 дјеце.
Иако је прича о Валентини Васиљевој постала позната широм свијета, о њеном животу заправо се зна веома мало.
Нису поуздано утврђени ни њен идентитет, ни сви детаљи трудноћа, нити постоје медицински налази којима би се данас могли потврдити наводи из историјских записа.
Ипак, податак о 69 дјеце из 27 порођаја остао је забиљежен у Гинисовој књизи рекорда.
Тако је жена чије се право име можда никада неће сазнати остала упамћена по једном од најнеобичнијих рекорда у историји човјечанства, пишу Незавсине новине.
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