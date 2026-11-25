Аутор:АТВ редакција
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Срећа у 2027. години неће свима покуцати на врата у исто вријеме, али за два знака почиње период који би могао да промијени много тога. Послије година у којима су често имали осјећај да се труде више него што им се враћа, коначно долази вријеме да и они буду међу онима којима се лијепе ствари догађају.
Небо им је овог пута спремило праву штафету: један знак носи срећу кроз прву половину године, а онда је, усред љета, предаје другом. Лав и Дјевица добијају прилику за велике помаке у љубави, послу и новцу, а посебно је занимљиво што се њихови повољни астролошки периоди надовезују један на други.
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Лав улази у 2027. са великим астролошким савезником. Јупитер борави у његовом знаку од 30. јуна 2026. до 26. јула 2027. године. У астрологији се повезује са срећом, успјехом, оптимизмом и новим могућностима.
Почетак године доноси преиспитивање ранијих одлука. Ипак, ситуација се постепено мијења. Јупитер креће директно 12. априла, па прољеће доноси више замаха и јасније прилике.
У љубави Лавове очекује много љепших тренутака. Слободни би могли да упознају особу која ће их одмах привући. Могуће познанство на путовању, слављу или обичном изласку. Заузети ће лакше обнављати блискост и правити заједничке планове. На послу Лав коначно излази из сјенке. Његов труд може бити примјећен, а дуго чекани пројекат покренут. Отвара се и могућност боље позиције или веће зараде.
И новац доноси разлога за задовољство. Додатни хонорар, успјешан пројекат или повољнији договор могу донијети олакшање. Лав коначно добија прилику да ужива у резултатима свог рада. Дјевици се отвара година великих побједа од 26. јула
Јупитер 26. јула улази у Дјевицу и ту остаје до 24. августа 2028. године. За овај знак почиње нови астролошки циклус, повезан са напретком и ширењем могућности.
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Дјевице су навикле да брину о свему и свима. Често завршавају и оно што други оставе недовршено. Сада долази период у којем би њихов труд могао коначно да се исплати.
На послу се отварају врата за бољу позицију, плаћенији уговор или успјешну сарадњу. Дјевице које планирају сопствени посао могле би да направе важан корак. И додатни извор прихода постаје реалнија могућност.
Друга половина године доноси и боље финансијске изгледе. Редовнији приходи и повољнији договори могу растеретити кућни буџет. Дјевице би коначно могле да остваре планове које дуго одлажу.
Љубав доноси лијепе промене. Слободне Дјевице могле би да упознају особу поред које ће се осјећати опуштено. Заузете очекују више разумевања, подршке и заједничких планова.
Најљепше од свега је што Дјевица не мора баш све сама. Вријеме је да прихвати помоћ и више верује себи. Коначно може да ужива у ономе што је годинама градила.
Јупитер у сваком знаку проводи око годину дана. Његов прелазак означава нови период раста, среће и лијепих прилика.
Код Лава и Дјевице посебно је занимљиво смјењивање повољних периода. Лав има подршку Јупитера током прве половине године. Од 26. јула срећа прелази на страну Дјевице. Као да само мијења адресу.
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И љето доноси важне астролошке догађаје. Сунце улази у Лава 23. јула, а Венера 27. јула. Већ 2. августа млад Мјесец у Лаву прати потпуно помрачење Сунца. Ови догађаји симболизују нове почетке, љубав, самопоуздање и промјене.
За Лава је ово прилика да заблиста и храбро крене напријед. Дјевици се отвара период у којем би могла да убира плодове свог рада.
Можда је баш то најљепша порука 2027. године. Лијепе ствари понекад стигну баш онда када их најмање очекујемо. Лав добија прилику да ужива у свом тренутку, а Дјевица коначно да одахне.
Оба знака могла би да памте 2027. по лепим вијестима, важним промјенама и осећају да им живот доноси много разлога за радост.
(Крстарица)
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