Logo

Научник вјерује да би успјешна трансплантација главе све промијенила: "Људи би могли да живе вијековима"

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
15.10.2026 17:09

Коментари:

0
Операција
Фото: pexels/DΛVΞ GΛRCIΛ

Људи би могли да живе вијековима уколико научници успијевају да развију поступак трансплантације главе на друго тијело, изјавио је за Риа Новости директор Одељења за ортопедију у Другој придруженој болници Универзитета традиционалне кинеске медицине, Сјаопинг Рен.

"Ако тијело одржимо младим и пресадимо главу на њега, онда, са научне тачке гледишта, већ имамо доказ да је то могуће", рекао је Рен, одговарајући на питање да ли би трансплантација главе могла да омогући људима да живе вијековима.

Потребно пажљиво проучавање

Он је додао да ова тема захтјева пажљиво проучавање, али да би такав поступак могао ускоро да постане изводљив, будући да су слична истраживања спроведена на животињама.

Италијански хирург Серђо Канаверо најавио је крајем фебруара 2015. године покретање пројекта ХЕАВЕН/АХБР, у оквиру којег је планирао трансплантацију главе добровољца на тијело донора, уз повезивање кичмене мождине и мозга помоћу поступка који је назвао "ГЕМИНИ протокол".

Џејмс Макавој

Сцена

"Замало сам умро": Глумац открио да је једва преживио рутински захват

Канаверо и Рен су крајем 2016. године представили мишеве и мајмуне са трансплантираним главама.

Операција трајала 18 сати

Касније су научници објавили да је у Кини изведена трансплантација главе преминуле особе на тијело друге преминуле особе, током сложене операције која је трајала 18 сати.

У тим поступцима коришћени су ултратанки угљенични на нож, полиетилен-гликол, супстанца која помаже нервним влакнима да се повежу, као и посебна техника стимулације кичмене мождине на мјесту реза, с циљем успостављања веза између неурона, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Операција

трансплатација

трансплатација главе

Коментари (0)

Прочитајте више

Папа Лав XIV у уторак, 13. октобра 2026. године, напушта Ватикан и одлази у римску поликлинику „Агостино Џемели”, гдје би требало да буде оперисан ради уклањања чвора на плућима.

Свијет

Папа Лав се огласио након операције: ''Молим вас да се молите за мене, као што се и ја молим за вас''

10 ч

0
Папа Лав

Свијет

Огласили се из Ватикана о здравственом стању папе Лава

1 д

0
Папа Лав

Свијет

Ватикан потврдио: Папа има рак

1 д

0
Папа Лав

Свијет

Папа Лав оперисан, огласио се Ватикан

1 д

0

Више из рубрике

Земља је трећа планета по удаљености од Сунца и једина позната планета у свемиру на којој постоји живот.

Занимљивости

Доносе историјску одлуку у Версају: Начин на који рачунамо вријеме се заувијек мијења?

2 ч

0
Баба Ванга зажмирених очију

Занимљивости

"Предвиђање" Баба Ванге за новембар буди језу: Долазе ванземаљци?

8 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Дневни хороскоп за 15. октобар: Лав у паници, Шкорпији пада енергија

10 ч

0
Зет наручио надгробни споменик за живу ташту

Занимљивости

Зет наручио надгробни споменик за живу ташту

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

03

Минић у Шамцу на свечаности поводом завршетка прве фазе уређења обале Саве

17

57

Срамно: "Торцидаши" у колони ка Пољуду узвикују "Аушвиц!" и "Устај, Адолфе!"

17

46

Борац против Панатинаикоса у Атини: Познати састави тимова

17

40

АТВ у Атини: Навијачи Борца сутра пред судијом за прекршаје

17

35

Двоструки шампион „Мр. Олимпије“ и глумац из филма „Паклене улице“ стиже у Бањалуку

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима