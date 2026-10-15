Научник вјерује да би успјешна трансплантација главе све промијенила: "Људи би могли да живе вијековима"

Аутор:АТВ редакција
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Људи би могли да живе вијековима уколико научници успијевају да развију поступак трансплантације главе на друго тијело, изјавио је за Риа Новости директор Одељења за ортопедију у Другој придруженој болници Универзитета традиционалне кинеске медицине, Сјаопинг Рен.
"Ако тијело одржимо младим и пресадимо главу на њега, онда, са научне тачке гледишта, већ имамо доказ да је то могуће", рекао је Рен, одговарајући на питање да ли би трансплантација главе могла да омогући људима да живе вијековима.
Он је додао да ова тема захтјева пажљиво проучавање, али да би такав поступак могао ускоро да постане изводљив, будући да су слична истраживања спроведена на животињама.
Италијански хирург Серђо Канаверо најавио је крајем фебруара 2015. године покретање пројекта ХЕАВЕН/АХБР, у оквиру којег је планирао трансплантацију главе добровољца на тијело донора, уз повезивање кичмене мождине и мозга помоћу поступка који је назвао "ГЕМИНИ протокол".
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Канаверо и Рен су крајем 2016. године представили мишеве и мајмуне са трансплантираним главама.
Касније су научници објавили да је у Кини изведена трансплантација главе преминуле особе на тијело друге преминуле особе, током сложене операције која је трајала 18 сати.
У тим поступцима коришћени су ултратанки угљенични на нож, полиетилен-гликол, супстанца која помаже нервним влакнима да се повежу, као и посебна техника стимулације кичмене мождине на мјесту реза, с циљем успостављања веза између неурона, преноси Танјуг.
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