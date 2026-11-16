Аутор:АТВ редакција
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“Библијски” тренутак у којем су хиљаде риба искочиле из воде покушавајући да побјегну од наводног предатора забиљежен је камером!
Овај упечатљив призор, који је подсјећао на чудо из Новог завјета, одиграо се у недјељу поподне и трајао око 20 минута, на кеју у области Коста дел Сол, недалеко од Малаге.
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На драматичном снимку виде се мале, сребрнкасте морске рибе како се жестоко трзају на обали ријеке након што су искочиле из воде. Десетине других водених животиња могу се видјети у паници, стварајући мале пљускове док се махнито бацају унаоколо.
Вјерује се да ове рибе припадају породици харинги, локално су познате као “лачас” и углавном се користе као мамац за пецање.
Представница локалног удружења рибара Мари Кармен Навас приписала је овај спектакл, који се догодио у недјељу нешто прије 13 часова, присуству предатора, попут туне. Рибе су искакале из воде због свог брзог кретања, али и притиска који је настао унутар самог јата, преноси "Телеграф".
Десетине галебова искористиле су овај надреални феномен како би се домогле лаког оброка, док су дјеца на доку, поред једног рибарског брода, посматрала призор. Један корисник друштвених мрежа, Едуардо Руиз Рамирез, рекао је:
“Као рибар, могу да потврдим да се то дешава. До тога долази када предатори сатерају јато сардина у ћошак, због чега оне искачу из воде. То је одбрамбени маневар којим покушавају да се заштите”, наводи Дејли Мејл.
Овај догађај услиједио је након што су неки људи тврдили да је снимак направљен помоћу вјештачке интелигенције.
Други корисник друштвених мрежа одговорио је:
“Нипошто. Ово се догодило прије само неколико минута у Калети де Велезу. Чини се да хиљаде малих риба бјеже од неког предатора, вјероватно туне”.
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Други су сугерисали да је предатор могла бити “мања група ајкула”, иако није било потврде о томе која би животиња могла да изазове овакво понашање риба.
Један други мјештанин, одговарајући на коментаре у којима су људи позивали становнике тог подручја да сиђу до луке са кантом и напуне је рибом за укусан ручак, рекао је:
“То је врста сардине, али је сувља и мање сочна када се пече на роштиљу. Зато лука није препуна људи који их лове. Једноставно нису баш укусне”.
Наводно су запослени у луци и пролазници почели да бацају рибу назад у море – иако су многе угинуле на сувом након спектакуларног скока из воде.
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