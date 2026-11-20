Аутор:АТВ редакција
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Grand Theft Auto 6 је првог дана продат у више од 24,5 милиона примјерака и зарадио око 2,36 милијарди долара, процјењује аналитичка компанија „Sensor Tower“. Ако се процјена потврди, то ће бити највеће издање у историји индустрије забаве.
Игра је објављена у четвртак, 19. новембра, за „Плејстејшн 5“ и „Иксбокс серијс Икс|Ес“, након 13 година чекања. „Sensor Tower“, чије податке преносе Би-Би-Си и „Гејмспот“, у продају убраја и преднаруџбе и примјерке купљене на дан изласка.
Процјена је током дана брзо расла. Ујутро 19. новембра „Sensor Tower“ је рачунао на око 19,1 милион примјерака и 1,84 милијарде долара, а до краја дана бројка је премашила 24,58 милиона.
„ГТА 5“ је првог дана 2013. године зарадио око 800 милиона долара, па би нови наставак тај резултат надмашио готово три пута. Поређења ради, најуспјешнији филм ове године, "Spider-Man: Brand New Day", током цјелокупног приказивања у биоскопима зарадио је 2,5 милијарди долара, наводи Би-Би-Си.
Највише примјерака продато је за „Плејстејшн 5“, и то 18,44 милиона, док је за „Иксбокс серијс Икс|Ес“ продато 6,15 милиона. На „Сонијеву“ конзолу тако отпада 75 одсто продаје, а на „Мајкрософтову“ 25 одсто.
"Sensor Tower" наводи да процјене заснива на потврдама о куповини које стижу путем електронске поште и другим статистичким изворима. Иста компанија процјењује да ће „ГТА 6“ за 10 одсто смањити вријеме које играчи проводе у другим играма за једног играча.
„Рокстар гејмс“ и његова матична компанија „Тејк-Ту интерактив“ још нису објавили званичне податке о продаји. Директор „Тејк-Туа“ Страус Зелник рекао је у четвртак у емисији „ТБПН“ да ће компанија ускоро објавити званичне бројке.
Главни ликови игре су Лусија и њен партнер Џејсон, пар ситних криминалаца.
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