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Нијемци свјетски шампиони фудбалског турнира за старије од 80 година

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17.10.2026 16:13

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Нијемци свјетски шампиони фудбалског турнира за старије од 80 година
Фото: АТВ

Њемачка фудбалска репрезентација за старије од 80 година освојила је Свјетско првенство у Аустралији.

"Треба да осигурамо да више старијих особа учествује у спорту", рекао је репрезентативац Њемачке Михаел Реч, преноси њемачка новинска агенција ДПА.

Њемачки тим побједио је Американце у финалу одиграном у Кливленду у држави Квинсленд, гдје се на мањим теренима такмичило пет тимова од по осам играча у мечевима који трају два полувремена од по пола сата.

Реч је истакао да сви имају "црвена лица и опеклине од сунца", али то није нашкодило њиховој срећи, преноси Срна.

Нијемци су до финала стигли побједом над Јапаном резултатом 3:1.

Реч је додао да Јапан има сопствену лигу за старије играче и да је његов тим морао да примјењује разне тактике да би стигли до побједе.

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Тагови :

Њемачка

Аустралија

Фудбал

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