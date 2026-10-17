Нијемци свјетски шампиони фудбалског турнира за старије од 80 година

Аутор:АТВ редакција
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Њемачка фудбалска репрезентација за старије од 80 година освојила је Свјетско првенство у Аустралији.
"Треба да осигурамо да више старијих особа учествује у спорту", рекао је репрезентативац Њемачке Михаел Реч, преноси њемачка новинска агенција ДПА.
Њемачки тим побједио је Американце у финалу одиграном у Кливленду у држави Квинсленд, гдје се на мањим теренима такмичило пет тимова од по осам играча у мечевима који трају два полувремена од по пола сата.
Реч је истакао да сви имају "црвена лица и опеклине од сунца", али то није нашкодило њиховој срећи, преноси Срна.
Нијемци су до финала стигли побједом над Јапаном резултатом 3:1.
Реч је додао да Јапан има сопствену лигу за старије играче и да је његов тим морао да примјењује разне тактике да би стигли до побједе.
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