Аутор:АТВ редакција
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Уторак, 1. децембар, доноси финансијски преокрет који се види у новчанику, а не у лијепим обећањима. Три знака тог јутра отварају посљедњи мјесец у години са осјећајем који су чекали од љета: коначно има довољно, и још претекне.
Новчаник који је у новембру дјеловао танко одједном постаје тијесан. Планете су се намјестиле тако да се труд из јесени претвара у конкретне паре, и то не на кашичицу.
За ова три хороскопска знака децембар почиње као мјесец у коме се рачуни праве са осмијехом.
Дјевица улази у децембар са Мјесецом у свом знаку, а од 26. новембра јој прави друштво и Марс, па се енергија за зараду удвостручује. У уторак прије подне стиже уплата, повраћај или исплата која касни мјесецима, и то тачно онда када је списак планова за празнике био најдужи.
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Дјевица воли свеске, табеле и јасне бројке, а овог пута бројке раде за њу. Најбољи потез је да тог дана сједне, све лијепо распореди и један дио одмах одвоји за себе, за нешто што одавно жели. Новац је заслужен и има га довољно да остане и за уживање.
Лав од 30. јуна носи Јупитер у Лаву, планету среће и раста, и 1. децембра та срећа добија облик новца. Лаву храбрости никад није мањкало, а сада се она исплати: понуда за бољи посао, повишица или договор о хонорару који је дупло већи од очекиваног.
Уторак поподне је идеалан тренутак да Лав каже своју цијену гласно и без скромности. Одговор стиже брзо и позитиван је. Паре које долазе отварају врата за велику куповину коју је Лав дуго одлагао, и то сада може да плати одједном.
Вага има Венеру у свом знаку до 4. децембра, па јој шарм и ријечи тих дана вреде више од злата. Једна порука, један позив или разговор уз кафу у уторак увече претвара се у сарадњу, посао са стране или поклон у новцу од некога ко је Вагу одувијек цијенио.
Идеје које су мјесецима стајале у глави сада налазе купца. Вага треба само да прихвати понуду без дугог премишљања, јер је ово њен тренутак. Кућни буџет јој се до краја мјесеца пуни тако да ће се питати гдје да стави све што стиже.
Уторак који прави новчани скок за цијели децембар
Најљепше од свега је то што прилив новца од 1. децембра није једнократан. Сунце у Стријелцу, које сија од 22. новембра, доноси оптимизам и ширину, па Дјевица, Лав и Вага улазе у празнике са пуним џеповима и мирном главом. Поклони се купују без рачунања, слава и Нова година дочекују се раскошно, а на крају остаје и за штедњу.
Ово је финансијски преокрет који траје: децембар за ова три знака постаје мјесец када новац коначно престаје да буде тема за бригу и постаје разлог за радост. Остаје само да уживају у ономе што су поштено заслужили.
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