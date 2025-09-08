Од игре до борбе за живот: Снимак дјечака који су се играли на плажи и скоро изгубили живот

Извор:
Одмор у Јужној Калифорнији умало се завршио трагедијом, пошто су се два дјечака нашла заробљена у рупи, коју су ископали у пјеску.
Драма се одиграла на популарној Њупорт плажи, у августу, а снимак њиховог спасавања постао је виралан на интернету.
Ужаснути свједоци посматрали су како одрасли покушавају да извуку дјечаке из пјеска, прије него што их снажни таласи потпуно заробе. Снимак приказује троје одраслих који копају рукама и лопатама, како би извукли малишане.
У помоћ су прискочили и спасиоци, а сви заједно су се борили са временом, док се ниво воде непрестано повећавао, преноси Daily Mail.
“Када песак постане мокар, он је тежи. Дјеца су буквално била затрпана од струка наниже. Нису могла да се ослободе”, објаснио је Марк Херман из Службе за спасавање.
Након више минута борбе за голи живот, малишани су извучени из рупе.
“Када дјеца копају у песку и оду предалеко, ситуација може да постане опасна. Чак и плитке рупе могу да се обруше у секунди, а када крену таласи свака секунда је важна за спасиоце”, рекао је Херман.
Стручне службе упозоравају да се овакви инциденти дешавају чешће него што се мисли. Суви песак може изгледати безопасно, али када надође вода, постаје тежак и нестабилан.
