Октопуси у акцији: Ново истраживање у дивљини приказује покрете удове октопода

Извор:
Телеграф
13.09.2025
07:10
Коментари:0
Октоподи су међу неуролошки најсложенијим бескичмењацима, познати по својој спретности. Њихових осам удова омогућавају им да ухвате скривени плијен, да комуницирају, истражују и чак да се паре у разним срединама.
Иако су октоподске „руке“ међу најфлексибилнијим структурама у природи, њихов пун опсег кретања је ријетко изучаван у дивљини – нарочито у низу подводних станишта.
Нова студија Колеџа за науку Атлантског универтитета Флориде, у сарадњи са Морском биолошком лабораторијом у Вудс Холу, представља свеобухватан приказ како октоподи користе своје удове у природним стаништима. Анализирајући покрете удова у разним срединама, ово је прва студија која повезује покрете удова са читавим животињским понашањима у сложеним ситуацијама стварног свијета.
Налази показују да је сваки уд способан за извођење свих типова акција. Међутим, постоји јасан образац подјеле: предњи удови углавном користе покрете који помажу у истраживању, док задњи удови користе покрете који првенствено подржавају кретање.
Свијет
Тајлер Робинсон (22) одбија да разговара са истражитељима
Осим тога, октоподи су показали изузетну флексибилност – појединачни удови изводе више покрета симултано и различити покрети су координисани код неколико удова, што показује њихову сложену моторну контролу.
„Посматрајући октоподе у дивљини, видјели смо да користе различите комбинације акција – понекад само један уд ради задатака као што је хватање хране, а понекад више удова удружено ради понашања попут пузања или ‘падобранског напада’, технике за лов“, каже Челси Бенис са Атлантског факултета Флориде.
Истраживачи су квантификовали скоро 4.000 покрета „руку“ у 25 видео-снимака три врсте октопода из шест различитих плитководних станишта, пет на Карибима и једно у Шпанији. Идентификовали су 12 посебних акција у 15 понашања, са једном или више од четири основне деформације уда: скраћивање, издуживање, савијање и увртање.
„Кад се крећу преко отвореног простора, октоподи вешто користе више удова да би остали скривени од предатора – у облику покретног камена или плутајуће морске траве“, каже Бенис. „Поред скупљања хране и кретања, снага и флексибилност удова су битни за изградњу брлога, одбијање предатора и надметање са мужјацима током парења. Разноврсне способности омогућавају октоподима успјешан развој у широком спектру станишта“.
Међу скоро 7.000 осмотрених деформација удова, сва четири типа су виђена код сваког уда. Међутим, откривено је да су различите области сваког уда -проксимална, медијална и дистална – специјализоване за одређене типове деформације, што показује софистициран ниво функционалне специјализације: савијања се углавном дешавају близу врхова, док су издуживања чешћа ближе тијелу.
Србија
Вучић: Сценарио „Чарли Кирк“ био планиран у Србији
„Вјерујем да морате ући у природни свијет животиње коју проучавате. Рад на терену је веома напоран и потребно је много среће да дођете до правих природних понашања“, каже Роџер Хенлон из Морске биолошке лабораторије у Вудс Холу.
Шест животних средина октопода у студији кретале су се од глатког, пјешчаног морског дна до врло сложених окружења са коралним гребенима.
Разумевање ових природних понашања повећава наше сазнање о биологији октопода и отвара нове узбудљиве путеве на пољима као што су неуронаука, понашање животиња и чак мекана роботика инспирисана овим изузетним створењима.
(телеграф)
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму