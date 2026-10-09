Ова три знака улазе у најсрећнији дио живота

Аутор:АТВ редакција
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Моћни Млад Мјесец у Ваги доноси космичку правду која најзад куца на врата оних који су прошли кроз тешку унутрашњу борбу.
Овај небески транзит разрјешава нагомилане бриге и покреће дубоки судбински преокрет. Олакшање стиже свима који су стрпљиво носили свој терет кроз мрак. Капије среће широм се отварају за три одабрана знака зодијака који су најдуже чекали да на њих дође ред за радост.
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Дуго вам се чинило да тапкате у мјесту док други одмичу напријед. Млад Мјесец у Ваги доноси преокрет који ћете осјетити од 26. октобра, када се појављује прилика за посао или договор који мијења ток ваше каријере. Неочекиван позив или вијест враћа вам вјеру у себе и отвара врата која су дуго стајала затворена. Не оклијевајте предуго, ово је тренутак за храбар корак.
Годинама сте имали утисак да само крпите крај са крајем и да сваки нови мјесец стиже са новом обавезом. Од 14. новембра млади Мјесец доноси промјену и шансу да најзад ријешите оно што вас је дуго мучило. Неочекиван прилив новца или помоћ са стране може вам вратити мир и омогућити да коначно затворите старе рачуне. Послије дугог периода брига долази вријеме када ћете лакше дисати.
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Носили сте тежак терет прошлости и нисте успијевали да преболите особу која је отишла. Повољан транзит младог Мјесеца кроз Вагу доноси вам потпуно исцјељење сломљеног срца до краја октобра. Упознајете некога ко дијели ваше погледе на свијет током једног спонтаног изласка. Затворите врата прошлости и не гледајте више уназад, јер вас чека срећа, преноси Крстарица.
Послије дуге тишине, ово је период када срце поново смије да се отвори. Оно што је изгледало као губитак показује се као простор за нешто боље. Рибе ће осјетити да прошлост више нема власт над њима, и тај осјећај доноси мир који дуго нису имале.
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Здравље
1 ч0
Љубав и секс
2 ч0
Друштво
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