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Ова три знака више не морају да брину о финансијама

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АТВ редакција
05.11.2026 21:08

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Жена у јарко ружичастом крзненом капуту држи кишобран док око ње пада новац, у мирном амбијенту на отвореном.
Фото: Eugene Lisyuk/Pexels

За три хороскопска знака велики финансијски успјех стиже 5. новембра. Ова Мјесечева фаза је савршена да размислите шта је дало резултате, а шта дефинитивно није. Овакво сагледавање ситуације њихова је улазница за финансијски успјех, јер лако уочавају грешке и иду право у суштину, без ометања.

Одлуке доносе боље него икада, а тачно знају и када је прави тренутак за акцију.

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Бик: Новац капне баш кад га најмање очекују други

Другима можда дјелујеш као неко ко воли забаву и безбрижан живот, ко воли да се смије и лијепо проводи, али твоја личност има и другу страну, Бику. Ти све посматраш, све вријеме.

Док траје фаза опадајућег полумјесеца у знаку Дјевице, посебно те занимају финансијска дешавања. Твој изглед умије да завара људе, па чак и када си у најбољем издању за излазак, ти и даље тачно знаш шта се дешава.

Баш тако стижеш до тренутка када „капне“ новац. Све вријеме си посматрао, а сада, управо тог дана, препознајеш прави тренутак за зараду. Прави си мудрац!

Јарац: Велики финансијски успјех после дугог планирања

Шта год да си све ово вријеме планирао, током фазе опадајућег полумјесеца у Дјевици ствари стижу до прекретнице. Одједном схваташ да је дошло вријеме да узмеш оно што ти припада.

Енергија овог транзита помаже ти да се удаљиш од онога што ти више није важно. Када је ријеч о финансијама, то ти помаже да се ослободиш дугова.

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Захваљујући одличном финансијском планирању, сада можеш рећи да си обезбијеђен за цијели живот. Поступио си исправно, Јарцу, и то толико добро да би и друге могао да научиш како да то постигну.

Дјевица: Важна одлука без трунке сумње у себе

Ријетко себе видиш као некога ко поступа исправно када је новац у питању, или бар тако мислиш већ неко вријеме, али истина је да си заправо прилично добра у управљању финансијама.

Током фазе опадајућег полумјесеца у твом знаку, твоја енергија постаје мање узнемирена и забринута, а много више сабрана и усмјерена. Пред тобом је важна одлука, а ти си за њу потпуно спремна. Сада нема мјеста за сумњу у себе нити за преиспитивање. Вјерујеш себи и тачно знаш коју одлуку треба да донесеш.

Када се овај дан заврши, знаћеш да си урадила све што си могла и да је то заиста било довољно. Паметне одлуке довеле су те до сигурне позиције. Ти си то постигла, Дјевице. Све је то твоја заслуга. Свака част!

(Крстарица)

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