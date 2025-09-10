Logo
Large banner

Овај уређај троши струју као 65 фрижидера, а сви га имате код куће

Извор:

Б92

10.09.2025

09:05

Коментари:

0
Овај уређај троши струју као 65 фрижидера, а сви га имате код куће

Откријте како мале промјене у коришћењу рерне могу драматично да смање мјесечне рачуне за електричну енергију.

Као у свакој другој породици, сигурно су и у вашој често на репертоару питања колики су рачуни за струју, који уређај троши највише струје, како да уштедите и слично. И то не треба да чуди, јер је струја поскупјела, а рачуни расту... А да ли сте знали који уређај вам је највећи "непријатељ" у потрошњи струје? Одговор је - електрични шпорет.

Електрични шпорет можда јесте најчешћи апарат у домаћинству, али мало ко зна колико струје заправо троши - у једном тренутку њена потрошња може да буде једнака потрошњи 65 фрижидера, вјеровали или не. Сазнајте како да умањите рачун за струју, а истовремено уживате у свакодневном кувању.

Колико струје рерна заправо троши?

Просјечна снага електричне рерне је између 2000 и 5000 W, што значи потрошњу од 40 до 90 kWh мјесечно. Поређења ради, фрижидер троши само 300 до 800 W – огромна је разлика!

Истраживања показују да просјечна кућна рерна може достићи чак 224 kWh годишње, што је више од већине других свакодневних уређаја. Посебно су проблематични модели у стању приправности, који троше електричну енергију чак и када су искључени – од 5% до 26% укупне годишње потрошње.

Најчешће грешке које повећавају рачун

Отварање врата током печења, недовољно коришћење предгријавања и остављање рерне укључене у празном ходу драстично повећавају потрошњу. Чак и дигитални екрани троше енергију у стању приправности.

Практични трикови за уштеду

Комбинујте печење - користите једно предгријавање за неколико јела од‌једном. Искључите рерну неколико минута прије краја печења – топлота остаје довољна да храна буде готова. Немојте често отварати врата - сваки пут кад то учините, температура пада и рерна троши додатну енергију.

Искључивање из утичнице потпуно елиминише потрошњу у стању приправности и додатно смањује рачун.

Мали трикови чине велику разлику - комбинација пажљивог коришћења и праћења куварских навика може да смањи потрошњу за десетине kWh годишње.

Паметно кување = мањи рачун

Уз ове једноставне методе, ваша рерна може да остане незамењив кућни апарат, а рачун за струју више неће бити изненађење.

(б92)

Подијели:

Тагови:

kuhinja

potrošnja

šporet

рерна

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

01

У Србији је чак 4,5 одсто испитаних адолесцената покушало суицид

07

59

АМС упозорава: Коловози клизави, опасност од одрона

07

56

У ова три знака рађају се најинтелигентнији људи

07

52

Британци и Израелци на "ратној нози"; Жесток сукоб Стармера и Херцога

07

45

Српска богатија за 26 беба

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner