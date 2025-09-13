Logo

Ови хороскопски знакови стално одгађају обавезе

Индекс

13.09.2025

13:15

Фото: Pixabay

Сви понекад одгађамо обавезе, али неки хороскопски знакови у томе су готово професионалци. Њима није страно започети дан с плановима, а завршити га с дугим пописом ствари које је ипак "боље оставити за сутра".

Рибе су познате по својој креативности, сензибилности и склоности сањарењу, но управо та способност да побјегну у свој свијет често их кошта реалних постигнућа. Када се суоче с нечим неугодним или досадним, Рибе радије бирају одгађање него суочавање. Увијек ће наћи начин да увјере себе како "најбоље обавити све сутра", а када сутра напокон дође, циклус се понавља, преноси Индекс.хр.

Ваге

Ваге желе учинити све како треба, али управо та жеља за савршенством често их парализује. Док важу између опција, времена једноставно понестане.

Одгађање није нужно због љености, већ због сталне потребе да пронађу "најбољу могућу опцију". Но, у свијету гдје вријеме не чека никога, предуго размишљање лако прерасте у одгађање.

Стријелци

Стријелци су познати по својој љубави према слободи, авантури и истраживању. То значи да их обавезе, нарочито оне које се чине рутински или досадно, ријетко држе на мјесту. Кад год се појави могућност за бијег - било у облику излета, дружења или новог хобија - Стријелци ће с лакоћом рећи: "Ма то могу и сутра." И тако дан за даном, без гриже савјести.

Близанци

Близанци имају живахну енергију и жељу да сазнају све о свему, али управо их то често одведе на више страна истовремено. Фокусирати се на једну ствар сатима? Тешко изведиво. Кад им обавеза постане монотона, лако ће пронаћи нешто "занимљивије" и оставити задатак за касније.

Њихова намјера није злонамјерна, али брз темпо и стална потреба за стимулацијом често их удаље од оног што би требали завршити.

Хороскоп

