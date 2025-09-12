Logo
Ови хороскопски знакови важе за највеће прељубнике

12.09.2025

18:49

horoskop astrologija
Фото: Pexels

Прељуба је једна од најчешћих тема када је ријеч о љубави и везама, а у хороскопу постоје хороскопски знакови који се чешће спомињу као они који "воле да лутају".

Њихова природа, склоност авантури или страст према новим искуствима чине их мање поузданим партнерима, бар када се ради о вјерности.

Близанци

Близанци воле узбуђење и промјене. Њихова немирна природа понекад их води у ситуације у којима траже оно што им недостаје у вези. Иако то не раде нужно из злобе, њихова потреба за новим искуствима чини их склонима прељуби.

Стријелац

Стријелчеви су познати као вјечити авантуристи. Њихова жеља за слободом често се не уклапа у стабилне и затворене везе. Ако ојсете да их партнер "гуши", лако ће потражити "излаз" кроз нову романсу.

Пазите како бирате: Мушкарци у ова четири знака чуваће вас као кап воде на длану

Шкорпија

Шкорпије су страствене и узбудљиве, а управо то може да их доведе до прељубе. Када у вези изгубе осјећај узбуђења, често покушавају да га пронађу на другом мјесту.

прељуба

Хороскоп

