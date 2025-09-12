Ови хороскопски знакови важе за највеће прељубнике

12.09.2025
18:49
Коментари:0
Прељуба је једна од најчешћих тема када је ријеч о љубави и везама, а у хороскопу постоје хороскопски знакови који се чешће спомињу као они који "воле да лутају".
Њихова природа, склоност авантури или страст према новим искуствима чине их мање поузданим партнерима, бар када се ради о вјерности.
Близанци воле узбуђење и промјене. Њихова немирна природа понекад их води у ситуације у којима траже оно што им недостаје у вези. Иако то не раде нужно из злобе, њихова потреба за новим искуствима чини их склонима прељуби.
Стријелчеви су познати као вјечити авантуристи. Њихова жеља за слободом често се не уклапа у стабилне и затворене везе. Ако ојсете да их партнер "гуши", лако ће потражити "излаз" кроз нову романсу.
Шкорпије су страствене и узбудљиве, а управо то може да их доведе до прељубе. Када у вези изгубе осјећај узбуђења, често покушавају да га пронађу на другом мјесту.
