Аутор:АТВ редакција
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Наредна, 2027. година доноси велике промјене, а за три хороскопска знака могла би да буде права животна прекретница. Неки ће научити колико је стрпљење важно, другима ће нова познанства уљепшати живот, док ће поједини дочекати љубав о којој су дуго сањали – чак и када су већ готово одустали од ње.
Овна, Водолију и Лава у 2027. години очекују велике животне прекретнице. Астролози су детаљно објаснили шта овим хороскопским знацима доноси година која почиње послије 31. децембра.
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Сатурн и Нептун у Овну током 2027. године уче припаднике овог знака нечему што им не долази лако – да стрпљиво сачекају прави тренутак. У првој половини године пословне прилике могу се развијати спорије него што бисте жељели, уз осјећај да се врата отварају тек за који центиметар. Ипак, управо тада постављате темеље за нешто стабилно и дуготрајно.Јесен доноси промјену и у начину на који вас други доживљавају. Примјетићете више уважавања и поштовања које сте одавно заслужили. Ипак, не журите да прихватите прву понуду: она која стигне касније могла би да вам донесе више.
Лав улази у 2027. годину са Јупитером у свом знаку, који га прати до љета. Први мјесеци доносе топлину и осјећај да га околина цијени и уважава. Ипак, прави преокрет стиже 2. августа, када се дешава тотално помрачење Сунца у Лаву.
У астролошком тумачењу, ово помрачење симболично затвара поглавље у којем Лав осјећа да љубав мора стално да заслужује. У његов живот могла би да се врати особа из прошлости или да се појави неко пред ким неће морати да се доказује, већ само да буде оно што јесте.Наредног љета не скривајте нежност иза привида снаге, јер би управо она могла да привуче љубав коју прижељкујете.
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Водолији стиже година у којој је Сјеверни чвор у њеном знаку тихо усмјерава ка промјенама које већ дуго прижељкује. У астролошком тумачењу, прстенасто помрачење Сунца у Водолији 6. фебруара отвара простор за одлуку коју дуго одлаже, било да је ријеч о селидби, каријери или односу који је постао терет.
Током прољећа, разговори с правим људима донијеће идеје које могу да јој промијене животни правац. Осјетиће да не мора да бира између слободе и блискости и да може да гради односе у којима има мјеста за обје, преноси ГласСрпске.
Не чекајте да сви подрже ваш избор. Довољно је да одлука коју доносите буде у складу с оним што заиста желите.
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