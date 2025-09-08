Logo
Ово је најтужнији знак хороскопа: Сам је себи највећи непријатељ

Ово је најтужнији знак хороскопа: Сам је себи највећи непријатељ
Фото: Unsplash/Daniel Carmona

Особе рођене у знаку Ваге познате су по својој неодлучности и мрачном размишљању, што доводи до тога да су увијек несрећне или депресивне.

Ваге су у непрестаном страху. Увијек размишљају о посљедицама и предвиђају будућност која је у њиховим мислима најчешће црна и неизвјесна.

Оптерећена контролом, Вага је прилично тужна, па чак и депресивна јер не може да контролише сваку ствар која постоји.

Њихова неодлучна природа такође утиче на њихове емоције, што може довести до тога да буду збуњени о томе како се заиста осјећају.

Емоционална равнотежа је веома важна за Вагу. Када туга наруши ту равнотежу, Ваге падају. Њихова туга је једна од безнађа и склони су томе да јој се предају. Вага је самостални еквилајзер емоција. Ако вјерују у своју способност да изједначи своју тугу и посегну за помоћи, могу се вратити на прави пут за трен.

У друштву су углавном омиљени због своје доброћудности и интелигенције па се лепо слажу са супротним полом.

Вага је један од најуравнотеженијих знакова, али када су депресивни, имају тенденцију да се осјећају нестабилно и нерасположено, са смањеном жељом за дружењем.

Често се могу осјећати безнадежно, али упркос томе дају све од себе да остану срећни и прибрани, само да би људи који их окружују били срећни.

Можда звучи чудно, али Вага би радије ставила туђа осјећања на прво мјесто испред својих. Међутим, због својих негативних ставова они су сами себи највећи непријатељи на путу до среће, пише "Информер".

Хороскоп

