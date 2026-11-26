Аутор:АТВ редакција
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Замислите мјесто на којем се муње појављују чак 297 ноћи годишње, и то у трајању до 10 сати дневно.
Звучи као призор из научнофантастичног филма, али такво мјесто заиста постоји. Ријеч је о језеру Маракаибо у Венецуели, изнад којег се одвија један од најнеобичнијих природних феномена на свијету - муње Кататумба.
Овај спектакуларни феномен је толико чест да се јавља током пет од сваких шест ноћи. У појединим тренуцима забиљежено је и готово 30 удара муња у једној минути.
Језеро Маракаибо биљежи 233 бљеска муња по квадратном километру годишње, што га чини апсолутним свјетским жариштем атмосферских пражњења.
Зашто се муње овдје појављују тако често? Одговор се крије у јединственом споју географских и климатских услова. Положај језера погодује учесталом стварању олујних облака, а кључну улогу у томе имају околне планине и топли влажни ваздух.
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Током ноћи, хладнији ваздух спушта се са планинских венаца који су дио Анда и судара са топлим и влажним ваздухом изнад језера. Овај судар ваздушних маса покреће развој олуја, нарочито у подручју ушћа ријеке Кататумбо, гдје се она улива у језеро Маракаибо.
Због своје учесталости, интензитета и правилности, овај феномен добио је и надимак „Светионик Маракаиба“. Муње су видљиве са удаљености од више десетина километара, па су вијековима представљале упечатљив оријентир у овом подручју.
Италијански географ Агустин Кодаци својевремено је описао овај призор као „непрекидну муњу“, истичући да феномен служи поморцима као природни светионик. Због готово непрестане активности, муње Кататумба познате су и под називом „Вјечна олуја“.
Прије него што су прецизнији подаци постали доступни, подручје око села Кифука у Демократској Републици Конго сматрало се мјестом са највећом учесталошћу удара муња на свијету са 158 бљескова годишње по квадратном километру, што је знатно мање од 233 бљеска колико биљежи језеро Маракаибо, преноси Телеграф.рс.
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