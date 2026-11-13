Петак 13. дан несреће или празновјерје?

Аутор:Валерија Илић
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Постоје дани које једва чекамо, али и они које би неки најрадије прескочили. Један од таквих је и петак 13. Док га једни доживљавају као сасвим обичан дан, други ипак избјегавају важне одлуке, путовања па чак и излазак из куће.
"Не, код мене је данас све у реду",
"Не, данас нам је срећан дан",
"Не вјерујем у то, 13. петак је био када сам ћерку удавала, било све најбоље, а сви су говорили зашто 13. тако се потрефило и хвала Богу све у реду",
"Вјерујемо, није ми се данас ништа десило, али прије пар година јесте, имао сам несрећу",
"Не вјерујем, то су само сујевјерја",
"Несрећа је, дошао сам да купим јакну и само је нестало струје и готово, али макар смо уштедили паре", кажу грађани.
Астролошки гледано, ни овај петак 13. није без специфичности, објашњава астролог жарко Гамбирожа. Тренутни положај планета
према његовим тумачењима, може донијети потребу да неке ствари преиспитамо, поновимо или им приступимо другачије.
"Али већ сутрадан и меркур и венера више нису ретроградни тако да је овај дан као неки дан прочишћења, просто као да нешто скидамо са себе, одбацујемо маске или скидамо ту врећу са леђа, бацимо тај исти терет, рецимо потрефило се да су овај дан и планета ума, интелекта и комуникације, промишљања меркур и уједно планета венера планета љубави и задовољства су данас ретроградне али се сутрадан ствари већ мијењају", каже Жарко Гамбирожа, астролог.
Петак 13. као дан несреће није утемељен у научним чињеницама, већ је ријеч о увезеном сујевјерју које се код нас посебно проширило посљедњих деценија. Социолог Јадранка Берић истиче да су томе допринијели и популарна култура и хорор филмови, који су додатно учврстили негативну симболику овог датума у друштву.
"Морамо нагласити специфичност Западног Балкана и нашег поднебља, ми смо овдје већином монотеистичке религије, али имамо заоставштину паганских вјеровања и онда кад се све то увеже долазимо до тога зашто се то код нас тако лако примило, та клица петка 13. као негативног дана. Али, ипак, морамо и са научне стране да објаснимо, јер дан као дан када објашњавате негативно и као сујевјерје у суштини јесте само механизам на који ми сви појединачно реагујемо и користимо га као начин за нешто што не можемо исконтролисати", рекла је Јадранка Берић, социолог.
Ипак, на крају, петак 13. остаје само датум у календару. Сујевјерје или не, за неке је то ипак дан који радије не би тестирали.
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