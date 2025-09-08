Платио стари сако око 30 марака, а у њему нашао скоро 4.000

08.09.2025
Један корисник Редита, познат по потрази за повољним куповинама, доживио је право изненађење када је у џепу половног сакоа пронашао свежањ готовине који вишеструко премашује цијену коју је платио.
У питању је био комад одјеће из донације, плаћен око 17 евра, а у њему – 2.000 долара (око 1700 евра) уредно сложених и стегнутих гумицом.
Откривши новац, купац је остао збуњен: да ли је бивши власник случајно донирао одијело заједно с новцем или је желио да неком непознатом помогне? Своје изненађење подијелио је с осталим корисницима Редита, уз коментар да је и раније проналазио занимљиве ситнице у џеповима половних одијела, али никада толики износ у кешу.
Његова прича убрзо је изазвала лавину сличних искустава. Један корисник испричао је како је његова сестра у сличној продавници половне робе такође пронашла женски џемпер с џепом у којем је била коверта са 2000 долара.
''Мислио сам да је нашла сто долара, али када смо изашли из продавнице, показала ми је све стотке. Плакала је од среће јер јој је новац био пријеко потребан. И данас тражим слику на којој га држи у рукама'', присјетио се.
Још невјероватнију причу подијелио је корисник који је помагао у рашчишћавању куће преминуле рођаке шурјакове жене. Кућа је била претрпана стварима, али се испоставило да је међу њима било право богатство.
I've found interesting things in thrifted suit pockets before, but never $2000 in cash
''Налазили смо свежњеве новчаница на најневјероватнијим мјестима – на дну корпе за прљав веш, у лименој кутији за хљеб испод судопере, у ковертама са рачунима за режије. Чак је и у џеповима нове, никада ношене одјеће с етикетама био новац и неисплаћени чекови од пензије. Када смо све скупили, испоставило се да је у кући било готово 100.000 долара'', написао је.
Ове приче, колико год необичне, откривају да богатство понекад заиста може да буде скривено на мјестима на којима га нико не очекује – међу старом одјећом, у заборављеним џеповима или на дну кутија које годинама скупљају прашину, преноси Телеграф бизнис.
