Logo
Large banner

Опрез! Поскок на дрвећу између Велике и Мале Госпојине је честа појава

10.09.2025

16:11

Коментари:

0
Опрез! Поскок на дрвећу између Велике и Мале Госпојине је честа појава
Фото: Pixabay

С првим јесењим сунцем у природи се може видјети призор који многе шетаче изненади: поскок, најотровнија змија Балкана, мирно обмотан око гране дрвета или грма.

Док неко застане у страху, стручњаци поручују нема разлога за панику, јер ова појава је сасвим природна.

На рубовима шума и ливада, гдје лишће полако мијења боје, змије траже посљедње топле зраке. Како су ектотермне животиње, поскоци топлину не стварају сами већ је упијају из окружења. Гране и жбуње, окупани сунцем, пружају им идеалан заклон и сигурну осматрачницу.

poplave-banjaluka-280825

БиХ

За ове грађане БиХ ноћас нема сна: Овим мјестима пријете поплаве и одрони

''Пењање на дрвеће поскок користи да регулише тјелесну температуру, али и да са висине мотри на плијен'', објашњавају херпетолози. С тих положаја лако уочава глодаре и гуштере у трави, а уједно остаје ван домашаја птица грабљивица.

Планина Каблар код Чачка, дио заштићеног подручја Овчарско-кабларске клисуре, природно је станиште поскока. Упркос томе, Каблар је и даље једно од најпосјећенијих излетишта у западној Србији. Током читавог љета, а нарочито викендом, стазе и видиковци били су препуни планинара, породица и љубитеља природе који долазе да уживају у погледу на меандре Западне Мораве.

Djeca i pas

Занимљивости

Умјесто код родитеља, дјецу водио код бивше жене

Занимљиво је да, према народном вјеровању, поскоци на гране најчешће пењу управо у периоду између Велике и Мале Госпојине. Иако наука објашњава ову појаву потребом за топлином и сигурношћу, народна предања додатно свједоче о дугом заједничком животу човјека и природе на овим просторима, пише Б92.

Стручњаци савјетују посјетиоце да буду обазриви – не зато што је поскок нападач, већ да би избјегли случајно угрожавање змије, које може довести до њеног самоодбрамбеног уједа. Практични савјети су једноставни: ходајте означеним стазама, носите чврсту обућу, не завирујте рукама у жбуње или пукотине стијена и обавезно обратите пажњу гдје сједате да се одморите.

francuska policija screenshot youtube

Свијет

Мушкарац избо ножем наставника и ученика у школи

Иако њихов положај на грани може изгледати необично, поскоци нису агресивни и имају важну улогу у екосистему – регулишу бројност ситних животиња и чувају природну равнотежу, пише Курир.

Зато, уколико током шетње Кабларом уочите змију међу гранама, сјетите се да сте свједоци једне од ријетких и занимљивих сцена јесени – природног ритуала опстанка, али и подсјећања да дивља љепота Каблара увијек иде руку под руку с опрезом и поштовањем природе.

Подијели:

Тагови:

narodna vjerovanja

poskok

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Poplave Banjaluka

БиХ

За ове грађане БиХ ноћас нема сна: Овим мјестима пријете поплаве и одрони

16 ч

0
Биковић осваја Кину као некада Бата Живојиновић: Филм "Црвена свила" премијерно приказан у Пекингу

Култура

Биковић осваја Кину као некада Бата Живојиновић: Филм "Црвена свила" премијерно приказан у Пекингу

16 ч

0
Халид Бешлић пјевач

Сцена

Пјевач открио нове информације о стању Халида Бешлића

16 ч

0
Ruža cvijet

Фудбал

Трагедија: Бивши предсједник Палерма пронађен мртав

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

01

У Србији је чак 4,5 одсто испитаних адолесцената покушало суицид

07

59

АМС упозорава: Коловози клизави, опасност од одрона

07

56

У ова три знака рађају се најинтелигентнији људи

07

52

Британци и Израелци на "ратној нози"; Жесток сукоб Стармера и Херцога

07

45

Српска богатија за 26 беба

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner