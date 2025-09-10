Опрез! Поскок на дрвећу између Велике и Мале Госпојине је честа појава

10.09.2025
С првим јесењим сунцем у природи се може видјети призор који многе шетаче изненади: поскок, најотровнија змија Балкана, мирно обмотан око гране дрвета или грма.
Док неко застане у страху, стручњаци поручују нема разлога за панику, јер ова појава је сасвим природна.
На рубовима шума и ливада, гдје лишће полако мијења боје, змије траже посљедње топле зраке. Како су ектотермне животиње, поскоци топлину не стварају сами већ је упијају из окружења. Гране и жбуње, окупани сунцем, пружају им идеалан заклон и сигурну осматрачницу.
''Пењање на дрвеће поскок користи да регулише тјелесну температуру, али и да са висине мотри на плијен'', објашњавају херпетолози. С тих положаја лако уочава глодаре и гуштере у трави, а уједно остаје ван домашаја птица грабљивица.
Планина Каблар код Чачка, дио заштићеног подручја Овчарско-кабларске клисуре, природно је станиште поскока. Упркос томе, Каблар је и даље једно од најпосјећенијих излетишта у западној Србији. Током читавог љета, а нарочито викендом, стазе и видиковци били су препуни планинара, породица и љубитеља природе који долазе да уживају у погледу на меандре Западне Мораве.
Занимљиво је да, према народном вјеровању, поскоци на гране најчешће пењу управо у периоду између Велике и Мале Госпојине. Иако наука објашњава ову појаву потребом за топлином и сигурношћу, народна предања додатно свједоче о дугом заједничком животу човјека и природе на овим просторима, пише Б92.
Стручњаци савјетују посјетиоце да буду обазриви – не зато што је поскок нападач, већ да би избјегли случајно угрожавање змије, које може довести до њеног самоодбрамбеног уједа. Практични савјети су једноставни: ходајте означеним стазама, носите чврсту обућу, не завирујте рукама у жбуње или пукотине стијена и обавезно обратите пажњу гдје сједате да се одморите.
Иако њихов положај на грани може изгледати необично, поскоци нису агресивни и имају важну улогу у екосистему – регулишу бројност ситних животиња и чувају природну равнотежу, пише Курир.
Зато, уколико током шетње Кабларом уочите змију међу гранама, сјетите се да сте свједоци једне од ријетких и занимљивих сцена јесени – природног ритуала опстанка, али и подсјећања да дивља љепота Каблара увијек иде руку под руку с опрезом и поштовањем природе.
