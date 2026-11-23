Аутор:АТВ редакција
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Ријетки предмети који су припадали путницима Титаника, који је потонуо 15. априла 1912. године, продати су на аукцији за рекордне износе, а највећу пажњу привукли су џепни златни сат и дијамантски прстен.
Ендрју Олдриџ из куће “Хенри Олдриџ и син”, у енглеском округу Вилтшир, описао је аукцију као “епохалну”, истичући да потврђује колико је прича о трагичној судбини чувеног брода и даље присутна широм свијета.
Сат који је припадао Мери Манган, 32-годишњој путници из Ирске, продат је за чак 250.000 фунти, док је прстен лејди Даф Гордон достигао цијену од 140.000 фунти.
Међу највриједнијим предметима нашло се и писмо које је пронађено на тијелу његовог аутора, Рамона Гомеза, путника прве класе. За њега је нови власник издвојио 80.000 фунти.
У писму, брод је описан до најситнијих детаља - од боја којима је био офарбан, преко температуре, па све до броја људи који су обедовали.
Подсјећамо, Титаник је испловио на своје прво путовање 10. априла 1912. године, али је у раним јутарњим сатима 15. априла ударио у ледени брег и потонуо. У трагедији је настрадало око 1.500 људи.
Златни џепни сат Мери Манган је пронађен на њеном тијелу након бродолома. Предмет је потом, заједно са осталим личним стварима, враћен породици.
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Џепни сат жртве са Титаника на аукцији, очекује се цијена од готово 80.000 долара
Манган се раније преселила у САД, а почетком 1912. године вратила се у Ирску како би посјетила родбину. Сат је недавно био изложен у музеју “Титаник Белфаст“, заједно са осталим предметима из колекције њене породице.
На продаји се нашло више од 100 предмета повезаних с несрећним бродом. Међу њима су били и документ о осигурању, продат за 27.000 фунти, као и ретка карта за путовање, која је достигла цијену од 45.500 фунти.
Међу предметима је била и разгледница коју је написао Џек Филипс, један од главних радио-телеграфиста, који је погинуо у катастрофи.
Филипс је остао на радном мјесту, шаљући бежичне позиве у помоћ и помажући у координацији спасавања док је брод тонуо, преноси BBC.
Разгледницу је написао четири дана пре трагедије и послао је сестри Елси. На аукцији је продата за готово 32.000 фунти.
Према ријечима аукционара Ендрјуа Олдриџа, укупна вриједност продатих предмета премашила је милион фунти, а предмети са Титаника чинили су значајан дио те суме.
Он је истакао да је џепни сат оборио рекорд за предмет који је припадао путнику треће класе, док је прстен достигао највишу цијену икада плаћену за комад накита са овог брода.
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