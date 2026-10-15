Logo

"Предвиђање" Баба Ванге за новембар буди језу: Долазе ванземаљци?

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
15.10.2026 09:33

Коментари:

0
Баба Ванга зажмирених очију
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Загонетне изјаве које се приписују бугарској мистичарки Баба Ванги поново су у жижи интересовања јавности, док се приближава крај 2026. године.

Према вјеровању њених сљедбеника, једно од “предвиђања” се односи на догађај који би, како се тврди, могао да се одигра већ наредног мјесеца и из темеља “промијени поглед човјечанства на живот у свемиру”.

Тако се наводи да је Баба Ванга “предвидјела” да ће човјечанство у новембру 2026. године “први пут ступити у контакт с ванземаљским обликом живота”, када би “огромна свемирска летјелица требало да уђе у Земљину атмосферу”.

Ипак, за ову тврдњу не постоји документован извор који би потврдио да је Баба Ванга заиста изрекла такве ријечи, преноси Дејли Стар.

Према истим наводима, Баба Ванга је “предвидјела” и да ће људи за 200 година успоставити контакт са “браћом по разуму“, односно “бићима сличног ума са других свјетова”.

Сљедбеници бугарске мистичарке тврде и да је описивала “ванземаљце одјевене у прозирне одоре које свјетлуцају попут рибље крљушти”, а који “потичу са планете по имену Вамфим“.

Према тим тумачењима, таква бића се припремају за “велики догађај“ који би требало да задеси човјечанство. Међутим, ни за ове појединости није могуће са сигурношћу утврдити да представљају аутентичне, изворно забиљежене ријечи Баба Ванге.

илу-новац-30062026

Занимљивости

Баба Ванга им је предвидјела богатство: Пет знакова улазе у златан финансијски период

Према другим “предвиђањима” која су преносили њени сљедбеници, “крај свијета ће се догодити 5079. године”. Пут до тог далеког датума, према овом низу тврдњи, требало би да обиљеже догађаји који звуче као спој научне фантастике и футуристичких спекулација.

Није оставила записе својих "предвиђања"

Први значајан наговјештај наводно би се појавио 2125. године, када би стручњаци у Мађарској требало да приме “сигнале из дубоког свемира”. Пет година касније, 2130, ванземаљци би, према истим наводима, “помогли људима да овладају животом под водом”.

Уколико се вјерује тумачењима која круже међу поштоваоцима Баба Ванге, човјечанство би 2221. године дошло до “застрашујућег открића”, чија природа у доступним препричавањима није јасно објашњена. Потом би, 2288. године, почела “путовања кроз вријеме”.

Према наводима који се преносе у оквиру прича о пророчком насљеђу Баба Ванге, до 4302. године широм планете требало би да “израсту нови градови”, након рата који би, према тим тврдњама, претходно “обиљежио почетак тог вијека”.

baba vanga

Занимљивости

Баба Ванга је вјеровала: Ова два знака имају анђела чувара, а ево шта чека остале

У истом периоду, наводно, појавила би се и нова, “велика религија”. Њени вјерски поглавари, како се наводи, “подстицали би развој науке и технологије”, док би научници открили “универзалне механизме који стоје иза свих болести”.

Подсјећамо, Баба Ванга није оставила записе својих “предвиђања“. Тврдње о њеним визијама углавном потичу од рођака и сљедбеника који су их, према доступним наводима, биљежили и тумачили након њене смрти.

Поједини критичари су управо због тога доводили у питање да ли су њене ријечи накнадно правилно пренијете и протумачене.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Баба Ванга

предвиђања баба Ванге

новембар

ванземаљци

предвиђања

Коментари (0)

Прочитајте више

Возило Хитне помоћи.

Хроника

Детаљи несреће код Мостара: Три особе задобиле тешке повреде, једна лакше

45 мин

0
Стан кључеви

Економија

Рат подстанара и станодаваца: Кад смију да вам отму депозит за стан?

1 ч

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Пјешак задобио тешке повреде у саобраћајној несрећи

1 ч

0
Школске клупе у учионици.

Свијет

Урушио се кров школе: Погинуло најмање 18 ученика и наставник

53 мин

0

Више из рубрике

Хороскоп

Занимљивости

Дневни хороскоп за 15. октобар: Лав у паници, Шкорпији пада енергија

2 ч

0
Зет наручио надгробни споменик за живу ташту

Занимљивости

Зет наручио надгробни споменик за живу ташту

13 ч

0
Бизарна ситуација: Бјежао од полиције па зауставио аутомобил и затражио помоћ од полицајца

Занимљивости

Бизарна ситуација: Бјежао од полиције па зауставио аутомобил и затражио помоћ од полицајца

18 ч

0
Сандук сахрана цвијеће обичаји

Занимљивости

Обичај који је многе шокирао: Свештеник и присутни стављају новац на сандук, ко на крају узима паре?

19 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

09

Хоће ли бити стабилизације цијена горива? Економиста дао одговор возачима

10

02

Хапшење у Теслићу: Дуговао 9.600 КМ, возио нерегистрован форд, пронађен џоинт

10

01

ФСБ ухапсио шведског држављанина због планирања терористичког напада

09

47

Позната пјевачица открила да је живјела са мајмуном: Водила га чак и на наступе

09

40

Горио аутомобил у Бањалуци

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима