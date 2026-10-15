"Предвиђање" Баба Ванге за новембар буди језу: Долазе ванземаљци?

Аутор:АТВ редакција
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Загонетне изјаве које се приписују бугарској мистичарки Баба Ванги поново су у жижи интересовања јавности, док се приближава крај 2026. године.
Према вјеровању њених сљедбеника, једно од “предвиђања” се односи на догађај који би, како се тврди, могао да се одигра већ наредног мјесеца и из темеља “промијени поглед човјечанства на живот у свемиру”.
Тако се наводи да је Баба Ванга “предвидјела” да ће човјечанство у новембру 2026. године “први пут ступити у контакт с ванземаљским обликом живота”, када би “огромна свемирска летјелица требало да уђе у Земљину атмосферу”.
Ипак, за ову тврдњу не постоји документован извор који би потврдио да је Баба Ванга заиста изрекла такве ријечи, преноси Дејли Стар.
Према истим наводима, Баба Ванга је “предвидјела” и да ће људи за 200 година успоставити контакт са “браћом по разуму“, односно “бићима сличног ума са других свјетова”.
Сљедбеници бугарске мистичарке тврде и да је описивала “ванземаљце одјевене у прозирне одоре које свјетлуцају попут рибље крљушти”, а који “потичу са планете по имену Вамфим“.
Према тим тумачењима, таква бића се припремају за “велики догађај“ који би требало да задеси човјечанство. Међутим, ни за ове појединости није могуће са сигурношћу утврдити да представљају аутентичне, изворно забиљежене ријечи Баба Ванге.
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Према другим “предвиђањима” која су преносили њени сљедбеници, “крај свијета ће се догодити 5079. године”. Пут до тог далеког датума, према овом низу тврдњи, требало би да обиљеже догађаји који звуче као спој научне фантастике и футуристичких спекулација.
Први значајан наговјештај наводно би се појавио 2125. године, када би стручњаци у Мађарској требало да приме “сигнале из дубоког свемира”. Пет година касније, 2130, ванземаљци би, према истим наводима, “помогли људима да овладају животом под водом”.
Уколико се вјерује тумачењима која круже међу поштоваоцима Баба Ванге, човјечанство би 2221. године дошло до “застрашујућег открића”, чија природа у доступним препричавањима није јасно објашњена. Потом би, 2288. године, почела “путовања кроз вријеме”.
Према наводима који се преносе у оквиру прича о пророчком насљеђу Баба Ванге, до 4302. године широм планете требало би да “израсту нови градови”, након рата који би, према тим тврдњама, претходно “обиљежио почетак тог вијека”.
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У истом периоду, наводно, појавила би се и нова, “велика религија”. Њени вјерски поглавари, како се наводи, “подстицали би развој науке и технологије”, док би научници открили “универзалне механизме који стоје иза свих болести”.
Подсјећамо, Баба Ванга није оставила записе својих “предвиђања“. Тврдње о њеним визијама углавном потичу од рођака и сљедбеника који су их, према доступним наводима, биљежили и тумачили након њене смрти.
Поједини критичари су управо због тога доводили у питање да ли су њене ријечи накнадно правилно пренијете и протумачене.
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