Аутор:АТВ редакција
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Професор хемије Ричард Синтра (51), са готово 30 година радног искуства, елиминисан је са конкурса за посао у Бразилу због бизарног разлога – није могао да скине бурму, чије је ношење било забрањено правилником о полагању испита.
Покушавао је да је уклони помоћу пљувачке, маргарина и детерџента, али без успјеха. На крају му је конкурсна комисија забранила полагање испита, преноси бразилска телевизија Г1.
Необичан случај догодио се у недјељу у школи "Професор Мореира де Соуза" у граду Жуазеиро до Норте, гдје је Синтра требало да полаже прву фазу конкурса.
Према његовим ријечима, чланови организационог тима покушали су да му помогну, али је прст у међувремену отекао, због чега скидање бурме није било могуће, преноси Танјуг.
Након неуспјешних покушаја, кандидат се обратио конкурсној комисији, која му је саопштила да не може да приступи испиту јер правилник изричито забрањује ношење металних и других предмета, укључујући прстење, наруквице, минђуше и пирсинг.
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"Једноставно сам напустио школу и изгубио прилику да учествујем на конкурсу. Само зато што нисам могао да скинем бурму", изјавио је Синтра.
Конкурс за наставнике у државним школама Сеара предвиђа 2.000 слободних радних мјеста и још 1.000 мјеста на резервној листи, док почетна мјесечна плата износи 7.181,41 бразилски реал (око 1.100 евра).
Синтра, који је у браку 28 година, рекао је да раније није имао проблема са ношењем бурме приликом полагања других испита и да за забрану није знао све док није стигао на мјесто одржавања конкурса.
Додао је да не намјерава да улаже жалбу због елиминације.
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