Психолози вјерују да ове лоше навике имају само најинтелигентнији

Да ли често остављате неред око себе и не можете да се уздржите од псовки?
Ако је одговор потврдан, вјероватно сте цио живот слушали критике због ових навика. Ипак, оно што вам можда нико није рекао јесте да ове "лоше" навике нису знак љености или грубости, већ показатељ оштрог ума. Психолози све чешће истичу да управо особе са високим нивоом интелигенције показују ове особине.
Неуредност, касно буђење и псовке често се погрешно повезују са лошим карактером, али истраживања показују супротно. Они који остављају неред око себе, касно се буде или користе псовке, често су креативнији, искренији и ментално активнији од просека. Умјесто осуде, ове навике треба гледати као знак високе интелигенције и јединственог начина размишљања.
Неуредност: Постоји мишљење да неуредност значи бити неорганизован и мање продуктиван. Ипак, психолог са Универзитета Минесота открио је да људи са неуредним собама имају виши ИQ и интелигентнији су. Када је ваш ум заузет важнијим стварима, брига о уредности је најмања ваша брига. Штавише, неуредна соба често значи да сте веома креативна особа.
Касно буђење: Ако остајете будни до касно и морате рано устајати за посао, људи вас често доживљавају као лијене, иако вриједно радите током свог радног времена. Проблем је у томе што ваш циркадијални ритам функционише другачије него код других. Занимљиво је да су научници пронашли везу између циркадијалних ритмова и нивоа интелигенције. Студија објављена у часопису "Psychology Today" показала је да људи који касно одлазе на спавање и касно се буде имају виши степен интелигенције.
Псовање: Псовање има лош глас од давнина. Људе који често псују многи доживљавају као вулгарне и непристојне. Међутим, студија спроведена на Марист Цоллеге-у у Њујорку показала је супротно - особе које често псују су интелигентније, имају богатији вокабулар и боље реторичке способности. Осим тога, оне су искреније, јер је псовање повезано са искреним емоцијама. То значи да људи који псују вјероватније показују своје право лице и изражавају своја истинска осјећања, преноси Вечерњи лист.
