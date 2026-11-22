Аутор:АТВ редакција
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Пун Мјесец у новембру стиже у уторак, 24. новембра, баш у вријеме када се многи питају како ће изгурати до краја године. Празници се приближавају, рачуни не чекају, а новчаник као да се све брже празни.
Ипак, за три хороскопска знака посљедња недјеља новембра могла би да донесе много љепшу причу. Послије дугог чекања, одрицања и стезања каиша, коначно се назире период у којем би могли лакше да дишу.
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Овај Пун Мјесец не обећава новац који пада с неба. Његова симболика подсјећа да ништа што смо искрено и стрпљиво градили није узалудно. Понекад се награда појави баш онда када помислимо да смо заборављени. Рак, Лав и Бик могли би да осјете да се неке финансијске околности коначно окрећу у њихову корист.
Пун Мјесец 24. новембра догађа се у Близанцима, знаку разговора, порука и важних договора. Зато би се неке новчане прилике могле појавити кроз позив, понуду или разговор који дуго одлажете.
Јупитер у Лаву додатно наглашава теме самопоуздања, ширења могућности и личних амбиција. Сунце је од 22. новембра у Стријелцу, па се појачава жеља за новим почетком и већим животним простором.
За ова три знака крај новембра носи посебну симболику. Оно што је дуго стајало у мјесту могло би да се покрене. Некоме стиже вијест коју је готово престао да очекује, а неко коначно добија прилику да наплати свој труд.
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Ракови су много пута стављали туђе потребе испред својих. Помагали су када је било најтеже, позајмљивали новац и ћутке подносили сопствене бриге.
Сада би могли да осјете да се круг коначно затвара. Новац би могао да стигне преко особе којој су некада помогли, старог познанства или посла који се изненада поново отвара. Могућа је и уплата коју су одавно престали да очекују.
Када Мјесец од 26. до 28. новембра буде пролазио кроз ваш знак, више ћете ослушкивати сопствени осјећај. Немојте олако одбацити позив или приједлог који вам у први мах дејлује неважно. Ипак, не морате поново да преузимате туђе терете.
Ако вам новац стигне, сачувајте дио за своје потребе. Послије толико одрицања, заслужујете и мало мира. Понекад је највеће богатство управо осјећај да више не морате да бринете за сваки динар.
Лавови би могли да осјете како им се враћа самопоуздање које су посљедњих мјесеци помало изгубили. Јупитер је у њиховом знаку још од краја јуна, а Марс остаје у Лаву до 26. новембра. Ова планетарна симболика наглашава храброст, амбицију и спремност да се коначно заузму за себе.
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Пун Мјесец у Близанцима може да донесе разговор о повишици, хонорару или бољој цијени за посао који обављате. Ако неко одлаже исплату, можда је управо сада тренутак да се јавите и јасно кажете шта очекујете. Не умањујте вриједност свог рада само зато што сте навикли да будете стрпљиви.
Лавови би до краја мјесеца могли да добију одговор који дуго чекају. Када Мјесец 28. новембра пређе у њихов знак, додатно ће се појачати потреба да вјерују себи и својим одлукама. Немојте пристајати на мање само зато што се плашите да ћете изгубити прилику. Некада се живот промијени тек када скупимо храброст да кажемо колико заиста вриједимо.
Бикови добро знају колико труда треба да би се сачувала свака зарађена пара. Мјесецима су можда одлагали куповину, одрицали се ситних задовољстава и пажљиво планирали сваки трошак. Сада би могли да схвате да њихова стрпљивост ипак није била узалудна.
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Мјесец пролази кроз ваш знак до 24. новембра, када прелази у Близанце. Тај период може вам помоћи да јасније сагледате своје финансијске навике и пронађете начин да боље располажете новцем. Могућа је понуда за додатни посао, продаја нечега што вам више није потребно или договор који доноси сигурнији приход.
Од 26. новембра Марс прелази у Дјевицу, још један земљани знак. Његова симболика погодује практичним одлукама, организацији и стрпљивом планирању. Немојте журити са потписивањем важних договора. Прочитајте све услове и дајте себи времена да размислите. Ваше пуне руке пара можда неће доћи преко ноћи, али би крај новембра могао да вам покаже да се труд ипак исплати.
Крај новембра за Рака, Лава и Бика носи симболику награде, али и важну поруку. Не треба заувијек да живите у страху да ли ће бити довољно новца за све. После дугог периода брига, свако заслужује тренутак у којем може да одахне и погледа у будућност са више наде.
Пун Мјесец не може да обећа богатство, али може да буде симбол новог почетка и другачијег односа према новцу.
Некоме ће највише значити уплата коју дуго чека, другоме бољи посао, а трећем сазнање да више не мора све сам.
Понекад се највећа промјена догоди онда када поново повјерујемо да нас чекају љепши дани.
(Она.рс)
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