Пуж голаћ цијелу ноћ звонио на интерфон станарима зграде

Извор:

СРНА

08.09.2025

19:27

Пуж голаћ цијелу ноћ звонио на интерфон станарима зграде
Фото: Unsplash

Станарима стамбене зграде у граду Швабах у Баварској више пута је током ноћи непрекидно звонио интерфон, а испоставило се да је за то кривац пуж голаћ.

Пуж је звонио тако што се клизао по металној плочи интерфона, пренио је "Гардијан".

Станари су прво посумњали да је ријеч о несташлуку младих или дјеце која звоне на врата или интерфон, а потом побјегну.

DESINGERICA-080925

Сцена

Десингерица открио детаље језиве саобраћајке: Мислио сам да је крај

Међутим, звоњава се наставила и по доласку полиције, иако нико није био испред улаза, а сензор покрета се није активирао.

Француска

Свијет

Пала влада у Француској

Након детаљније провјере, на металној плочи интерфона примијећен је пуж голаћ, саопштила је локална полиција, из које су навели да је "пуж збринут и премјештен на оближњу зелену површину".

