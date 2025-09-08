Пуж голаћ цијелу ноћ звонио на интерфон станарима зграде

Извор:
СРНА
08.09.2025
19:27
Коментари:0
Станарима стамбене зграде у граду Швабах у Баварској више пута је током ноћи непрекидно звонио интерфон, а испоставило се да је за то кривац пуж голаћ.
Пуж је звонио тако што се клизао по металној плочи интерфона, пренио је "Гардијан".
Станари су прво посумњали да је ријеч о несташлуку младих или дјеце која звоне на врата или интерфон, а потом побјегну.
Сцена
Десингерица открио детаље језиве саобраћајке: Мислио сам да је крај
Међутим, звоњава се наставила и по доласку полиције, иако нико није био испред улаза, а сензор покрета се није активирао.
Свијет
Пала влада у Француској
Након детаљније провјере, на металној плочи интерфона примијећен је пуж голаћ, саопштила је локална полиција, из које су навели да је "пуж збринут и премјештен на оближњу зелену површину".
Друштво
1 д0
Сцена
1 д0
Економија
1 д2
Ауто-мото
1 д0
Најновије
Најчитаније
08
01
08
01
07
52
07
52
07
49
Тренутно на програму