Резервисале апартман на мору а завршиле у капели

Извор:
Телеграф
13.09.2025
14:55
Коментари:0
Туристи често доживљавају неочекиване ситуације кад стигну на дестинацију, али ова прича је заиста посебна. Истина је да понекад не обратимо пажњу на детаље, или оно што се каже на оно ситним словима што је написано, па нас тако по доласку на дестинацију може штошта изненадити.
Четири дјевојке резервисале су апартман за одмор, очекујући типично смјештајно мјесто, али кад су ушле, схватиле су да је њихов апартман заправо мала капела. Остале су у шоку када им је врата отворила часна сестра, а ентеријер капеле са иконом свеца и неонским плавим свјетлом оставио их је затечене.
@themidmessess
the nuns were sooo beautiful but wasn’t suited to our holiday oops xxxxxxx ♬ original sound - themidmesses 💋
Умјесто љутње или панике, дјевојке су реаговале са хумором. Напустиле су простор уз смијех, без неких посебних реакција, али су биле врло пријатне према часним сестрама које су среле. И више од тога, цијелу ситуацију су снимиле и објавиле на ТикТок-у који је врло брзо скупио милионе прегледа.
Ова необична ситуација је подсјетник да очекивања и стварност понекад нису иста, али и да је дух ситуације, уз хумор и поштовање, оно што највише оставља утисак
(телеграф)
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму