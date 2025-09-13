Logo
Септембар је идеалан мјесец за ову дестинацију: Рај на земљи

Извор:

Информер

13.09.2025

07:00

Септембар је идеалан мјесец за ову дестинацију: Рај на земљи
Фото: Pexels

Најбоља и најквалитетнија плажа у Турској је званично плажа Олудениз, на југу земље у области Кумбурну.

Тамошњи залив је добио такозвану плаву заставицу, која се сваке године додјељује мјестима која испуњавају строга ограничења у погледу екологије, чистоће воде, безбедности итд.

Плажа која је сјајна за роњење

Море је топло, дугачки плићак, а плажа је посута најфинијим песком. Са ње се пружа прелијепи поглед на зеленило и природу. Ово мјесто је сјајно за роњење и има разнолик и богат подводни свијет. Само значење ријечи „олудениз“ је мртва плажа, али у овом случају то никако није за поређење.

Тајлер Робинсон-убица Чарлија Кирка

Свијет

Тајлер Робинсон (22) одбија да разговара са истражитељима

Просјечне љетње температуре се крећу око 33 степена, што ствара лијеп и пријатан осјећај боравка на самој плажи. Том пријатном осјећају највише доприноси шума у комбинацији са ветром.

Септембар је идеалан за посјету

Идеалан период да посјетите ову плажу је дефинитивно септембар. Температура ваздуха је у септембру најпријатнија, и тада је и најмања гужва. Ова плажа је сјајна и за познати ваздухопловни спорт-параглајдинг, због прелијепог панормаског погледа на планине, плажу и читаву рајску околину.

(информер)

