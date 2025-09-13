Logo
Large banner

Славимо Полагање појаса Пресвете Богородице: Ево које би жене обавезно требало да се помоле

Извор:

Телеграф

13.09.2025

07:42

Коментари:

0
Славимо Полагање појаса Пресвете Богородице: Ево које би жене обавезно требало да се помоле
Фото: АТВ

Српска православна црква и њени вјерници данас славе празник Полагање појаса Пресвете Богородице. Света Богородица је направила појас од камиље гриве.

Након свог успења, Св. Богородица је дала појас Апостолу Томи, а он је касније пренет у Цариград и чуван у запечаћеном ковчегу у Богородичиној цркви Влахерни, задужбини царице Пулхерије. Ковчег никада није био отваран све до времена цара Лава Мудрога (886 – 912).

Међутим, због једне важне "крунисане" главе, направљен је изузетак.

Наиме, византијска царица Зоа (кћерка је цара Романа) била је болесна душевно и пожељела је да зарад оздрављења на њу буде стављен управо тај појас.

Svetislav Pešić

Кошарка

Пешић: Дошло је вријеме да се пронађе нови селектор

Цар је замолио патријарха да ковчег буде отворен, што је он аминовао и царица је захваљујући "моћном" предмету моментално оздравила.

У знак захвалности, она га је извезла златним нитима, и подијелила на три дијела.

У знак сјећања на то, устављен је данашњи празник. Прецизније, у вријеме Манојла И Комнина (1143-1180).

Што се тиче поменутих дијелова, један се налази Грузији, у Зугдиду, јер се царица по оздрављењу удала за цара Абухаза Грузијског, те је предмет понијела са собом.

По заповјести руског цара Александра I саграђена је нарочита црква у Мингрелији у Зугдиду, гдје се чува тај дио чудотворне одјеће св. Богоматере.

Хоботница-12092025

Занимљивости

Октопуси у акцији: Ново истраживање у дивљини приказује покрете удове октопода

Такође, један дио појаса налази се у манастиру Ватопед, на Светој Гори. Цар Јован ВИ Кантакузин (1347-1355), поклонио га је том манастиру као доказ своје велике наклоности и пажње.

Кад је ријеч о вјеровањима, овај празник је важан, као и остали "Богородичини" за жене. Ваља се да га даме проводу у строгом посту и молитви, како би лакше рађале.

plaza more

Занимљивости

Септембар је идеалан мјесец за ову дестинацију: Рај на земљи

Оне припаднице њежнијег пола којима се не да да имају потомство, треба да оду у цркве и манастире посвећене Богородици и моле је за милост.

Има и оних који овај празник прослављају као крсну славу.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

svetac

СПЦ

molitva

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Svetislav Pešić, Evrobasket

Кошарка

Пешић: Дошло је вријеме да се пронађе нови селектор

1 ч

0
Октопуси у акцији: Ново истраживање у дивљини приказује покрете удове октопода

Занимљивости

Октопуси у акцији: Ново истраживање у дивљини приказује покрете удове октопода

1 ч

0
Септембар је идеалан мјесец за ову дестинацију: Рај на земљи

Занимљивости

Септембар је идеалан мјесец за ову дестинацију: Рај на земљи

1 ч

0
''Аутопутеви РС'' намјештају овој бањалучкој фирми посао од 26 милиона КМ

Република Српска

''Аутопутеви РС'' намјештају овој бањалучкој фирми посао од 26 милиона КМ

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

34

Какво нас вријеме очекује данас?

08

29

Република Српска богатија за 19 беба

08

29

АТВ јутро, 13.09.2025.

08

21

Ко је Тајлер Робинсон осумњичени за убиство Чарлија Кирка

08

09

У току велика акција "Кавез": Претреси на седам локација у БиХ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner