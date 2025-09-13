Славимо Полагање појаса Пресвете Богородице: Ево које би жене обавезно требало да се помоле

Извор:
Телеграф
13.09.2025
07:42
Коментари:0
Српска православна црква и њени вјерници данас славе празник Полагање појаса Пресвете Богородице. Света Богородица је направила појас од камиље гриве.
Након свог успења, Св. Богородица је дала појас Апостолу Томи, а он је касније пренет у Цариград и чуван у запечаћеном ковчегу у Богородичиној цркви Влахерни, задужбини царице Пулхерије. Ковчег никада није био отваран све до времена цара Лава Мудрога (886 – 912).
Међутим, због једне важне "крунисане" главе, направљен је изузетак.
Наиме, византијска царица Зоа (кћерка је цара Романа) била је болесна душевно и пожељела је да зарад оздрављења на њу буде стављен управо тај појас.
Цар је замолио патријарха да ковчег буде отворен, што је он аминовао и царица је захваљујући "моћном" предмету моментално оздравила.
У знак захвалности, она га је извезла златним нитима, и подијелила на три дијела.
У знак сјећања на то, устављен је данашњи празник. Прецизније, у вријеме Манојла И Комнина (1143-1180).
Што се тиче поменутих дијелова, један се налази Грузији, у Зугдиду, јер се царица по оздрављењу удала за цара Абухаза Грузијског, те је предмет понијела са собом.
По заповјести руског цара Александра I саграђена је нарочита црква у Мингрелији у Зугдиду, гдје се чува тај дио чудотворне одјеће св. Богоматере.
Такође, један дио појаса налази се у манастиру Ватопед, на Светој Гори. Цар Јован ВИ Кантакузин (1347-1355), поклонио га је том манастиру као доказ своје велике наклоности и пажње.
Кад је ријеч о вјеровањима, овај празник је важан, као и остали "Богородичини" за жене. Ваља се да га даме проводу у строгом посту и молитви, како би лакше рађале.
Оне припаднице њежнијег пола којима се не да да имају потомство, треба да оду у цркве и манастире посвећене Богородици и моле је за милост.
Има и оних који овај празник прослављају као крсну славу.
