Славимо Симеона Столпника: Данас из куће у цркву треба да однесете ову ситницу

Српска православна црква данас обиљежава Црквену Нову годину, а уједно и дан Преподобног Симеона Столпника.
Први Васељенски Сабор опредијелио је, да црквена година почиње првога септембра. Мјесец септембар је био код Јевреја почетак нове грађанске године, мјесец збирања плодова и приношења жртви благодарности Богу. У вријеме овога празновања Господ Исус је ушао у синагогу у Назарету, отворио књигу пророка Исаије и прочитао ријечи: „Дух је Господњи на мени; за то ме помаза да јавим еванђеље сиромасима; посла ме да исцијелим скрушене срцем; да проповиједам заробљенима отпуштање и слијепима прозрење; да огласим годину милости Господње“.
Још је овај мјесец септембар знаменит у историји хришћанства што у њему цар Константин Велики одржа побједу над Максенцијем, непријатељем вјере Христове, а након те побједе услиједи слобода хришћанске вјероисповјести у цијелој римској царевини.
Дуго времена је и грађанска година у хришћанском свијету рачуната као и црквена од првог септембра; па се она пренијела на први јануар најприје у Западној Европи, а потом и у Русији у вријеме Петра Великог, и у остале православне земље.
У Кападокији, у селу Сисану, живели су супружници, Сусотион и Марта, родитељи Светог Симеона, који је био васпитан у хришћанском духу. Још као дијете, одлазио је у цркву, а након службе одлазио би на неко усамљено мјесто и своје слободно вријеме проводио је у молитви. Напустио је родитељски дом веома рано отишавши у манастир, гдје се свима покоравао и служио, живећи строго, узимајући храну само једном седмично. Слава светог подвижника разнијела се свуда и почели су да долазе многи, чак издалека, доносећи своје болеснике ради исцјељења, истјеравања демона… И нико ко је дошао к њему, није се вратио празан, него је свако добио оно што је и тражио: неко исцјељење, неко утјеху, неко корисну поуку. Сви су се радосни враћали својим кућама, славећи Бога Свети Симеон Столпник, када би исцијелио некога, увијек је говорио: "Прослављај Бога који те исцијелио и никако се не усуђуј рећи да те Симеон исцјели, да те што горе не снађе".
Временом, све је то блаженом Симеону постало тешко, па је нашао начина да се избави од тога и сазидао је себи стуб на коме је почео да живи у посту и молитви. И био је први Столпник. Тај први стуб био је висок 6 лаката, а временом су људи почели да дижу један по један стуб (од 12 лаката, 22 лакта, 36…), којима се он као љествицама пењао ка небеском свијету, трпећи много на њима од кише. Провео је много година у свом подвигу, одликовавши се и даром пророштва. Чинио је многа чудеса и исцјељења за свога живота, а тако је било и послије његовог упокојења. Када су мошти Светог Симеона биле положене на припремљену носиљку, патријарх желећи да узме на благослов неколико длака из свете његове браде, пружио је руку, а она му се осушила.
Тек након усрдних молитви, рука патријархова постала је здрава. Примивши светитељево тијело, мјештани Антиохије су га однијели у велику цркву и догодило се много чудеса и исцјељења на његовом гробу. На месту гдје је био његов стуб подигнута је прекрасна крстолика црква и велики манастир, па се тако испунило његово обећање, да он никада неће напустити своје мјесто, и тако је и било, јер ту, на том мјесту многи су се излијечили и многа чуда се догодила. Изнад стуба се јављала велика и сјајна звезда, која је обасјавала цео крај. То свето мјесто било је неприступачно за жене и строго се пазило да женска нога не крочи ни на праг. Једном се једна жена усудила, преобучена у мушко, дотаћи се прага црквеног, али истог тренутка пала је мртва. Од тада ни једно женско није прилазило ни близу ограде.
У нашим крајевима се вјерује да од данас почиње вријеме јесење сетве. Зато се у многим селима и данас задржао обичај ношења сјемена из куће у цркву како би га свештеник благословио и тако осигурао добру годину.
Такође, на данашњи дан обавезно се гледа какав је мјесец. Ако је млад, то значи да ће жито добро родити и да ће цијела година бити родна.
Светог Симеона Столпника највише поштују земљорадници и ратари. Ко сије конопљу то треба да почне данас, али прије сетве у семе треба да стави три кувана јаја. Њих касније треба да поједу орачи. Вјерује се да ће тако конопља бити бијела као јаје.
