Славног глумца су сви напали кад се заљубио у жену са тешким инвалидитетом

Иако у Холивуду све чешће чујемо приче о разводима и свађама, још увијек постоје и оне лијепе љубавне приче које могу да разњеже и оне најхладније људе.
Баш таква је и љубавна прича глумца Руперта Френда који је доказао да није баш свим мушкарцима важан само физички изглед.
Он ужива у љубави са Ејми Малинс, успјешном спортисткињом која је рођена без лисне кости у потколеници због чега су јој обе ноге ампутиране са само годину дана. Иако нико није давао посебне прогнозе за Ејми, чак су рекли да никада неће ходати, она је постала успјешна и бавила се трчањем све до 1998. године.
Након тога је отпочела и манекенску каријеру јер је љепотом очарала Александра Меквина, а убрзо су је тражили и као глумицу... Управо то ју је спојило са Рупертом.
Познатог глумца је упознала 2013. године када су се нашли да разговарају о његовом новом филмском пројекту. И од тада се нису раздвојили. Чак је и конобар из кафића покушао да их "избаци" напоље.
'"Опростите, али мораћу да вас замолим да одете.' Рекао је конобар, а ми смо се питали зашто. Одговорио нам је: 'Зато што је већ 4.30 ујутру и затворили смо прије сат времена.' Ми нисмо имали појма да је толико сати. Цијело вече нисмо били свјесни ничега око нас. Био је то диван узбудљив разговор између два интензивно знатижељна ума о много различитих тема", рекла је она једном приликом.
"Чак се и не сјећам да сам у неком тренутку помислила да је сладак. Међутим, сљедећи дан послао ми је неколико порука и инсистирао на томе да се што пре опет нађемо и договорили смо вечеру која је почела у 18 сати и тај пут трајала све до 5.30. Шетали смо по кварту тражећи места која су још отворена. Нисмо се жељели да се одвојимо једно од другога. И тако нам је сваки дан од 1. маја 2013. године", рекла је Ејми.
Годину дана касније, Руперт је запросио Ејми, а онда су направили и скромно вјенчање на фарми. Присуствовали су само кумови.
"Вјенчали смо се на прелепој фарми. Падала је киша. Било је то савршено венчање. После тога смо отишли на билијар", рекао је Руперт у емисији Live With Kelly.
А ове године су постали и родитељи једне дјевојчице и наставили да живе свој живот далеко од очију јавности и свима буду пример праве љубави.
