Аутор:АТВ редакција
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Крај новембра доноси финансијске прилике, нове могућности и шансу за остварење дугорочних планова за три хороскопска знака. Према астролошкињи Кејт Роуз, пун Мјесец у Близанцима, који наступа 24. новембра, могао би означити прекретницу на пољу новца и успјеха за Ракове, Лавове и Бикове.
Како наводи Роуз, пун Мјесец затвара циклус који је почео младим Мјесецом у јуну, а истовремено отвара простор за нове почетке и другачији однос према финансијама.
Додатни подстицај доноси улазак Марса у знак Дјевице 26. новембра, што, према астролошком тумачењу, наглашава важност планирања, промишљених одлука и одговорног управљања новцем.
Ракове очекује период у којем би финансијска стабилност могла бити повезана са домом и некретнинама. Било да размишљају о куповини стана, улагању у некретнине или реновирању постојећег простора, управо би те одлуке могле постати важан дио њихових дугорочних планова.
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Посебно значајан датум је 28. новембар, када Венера у Ваги прави аспект са Јупитером у Лаву. Овај астролошки положај повезује се са приликама за унапређење финансијске ситуације и стварање сигурније будућности.
Ракови би требало да размисле о томе гдје улажу новац и да ли њихови садашњи избори могу донијети корист и у годинама које долазе. Дугорочно планирање и улагање у имовину издвајају се као важне теме овог периода.
За Лавове је вријеме да мало успоре и преиспитају досадашње финансијске навике. Јупитер се од љета налази у њиховом знаку, што је, према астролошком тумачењу, донијело много активности и жељу за остваривањем великих циљева.
Ипак, улазак Марса у Дјевицу 26. новембра доноси потребу за другачијим приступом. Умјесто брзих одлука, Лавовима се савјетује да преиспитају трошкове, направе финансијски план и усмјере се на дугорочну стабилност.
Посебно је важно оно што започну у овом периоду, јер би се резултати могли показати током наредне године. Марс ће 10. јануара кренути ретроградним ходом кроз Дјевицу, гдје ће остати до 21. фебруара, када се враћа у Лава. Након тога поново улази у Дјевицу, гдје ће боравити од маја до јула.
Биковима крај новембра доноси прилику да виде резултате финансијских одлука које су доносили током претходних мјесеци.
Млади Мјесец у Близанцима 15. јуна означио је почетак новог циклуса, током којег су многи припадници овог знака можда морали донијети важне одлуке о новцу и будућим улагањима.
Пун Мјесец у истом знаку, 24. новембра, симболично затвара тај циклус и доноси прилику да сагледају колико су напредовали и шта су остварили.
Иако се успјех неће догодити преко ноћи, Биковима се савјетује да размишљају о новим изворима прихода, укључујући пасивна улагања и неконвенционалне начине зараде. Умјесто да се ослањају искључиво на властити рад и таленте, требало би да пронађу начине да њихов новац доноси додатну вриједност.
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