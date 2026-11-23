Аутор:АТВ редакција
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Замислите кућу у којој се ноћу ходницима наводно чују кораци, а врата се затварају у празним собама. Ако бисте морали да проведете ноћ у таквој кући, да ли би објашњења попут шкрипе старог паркета и промаје била довољна да отклоните сумње?
Испоставља се да прихватање научних објашњења не значи нужно и одбацивање вјеровања у духове.
Људи који су задржали вјеру у Бога, али се у духовним питањима више ослањају на сопствено расуђивање него на вјерска учења, чешће вјерују у магију, духове и клетве, показало је истраживање.
У студији је учествовало је 1.812 одраслих особа, а анализирани су њихови ставови о науци, религији и вјеровању у натприродне појаве. Посебна пажња посвећена је погледу на свијет названом "секуларни рационализам", пише Science alert. Истраживачи су жељели да утврде шта се дешава са вјеровањима у натприродне појаве када вјерске институције губе утицај. Да ли људи, када почну да преиспитују црквена учења, истовремено престају да вјерују у духове, клетве и невидљиве силе?
Према овом истраживању, наука и натприродне појаве нису нужно неспојиве у људском размишљању. Овај појам обухвата увјерење да је наука једини начин да се разумију сви аспекти свијета, уз наглашавање значаја разума и људског искуства приликом доношења моралних одлука, самостално тумачење духовних учења и незаинтересованост за вјерске расправе.
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Висок резултат на овој скали није нужно значио и потпуни прекид везе са религијом. Неки учесници и даље су вјеровали у Бога, изјашњавали се као припадници одређене религије или одлазили на верске службе.
Истраживачи су ове ставове упоредили са три категорије вјеровања у натприродне појаве. Посебно су испитивали вјеровање у чуда, магију и свакодневна сујеверја, правећи разлику између вјеровања која подразумевају божанско дјеловање и оних за која нису неопходни ни Бог ни заједничка вјерска учења.
Скала вјеровања у магију обухватала је вјеровање у духове, клетве, духове који настањују предмете, комуникацију са мртвима, предвиђање будућности и саму магију. Сујевјерја су обухватала навике попут избјегавања одређених ријечи за које се вјерује да могу да донесу несрећу и покваре исход нечега чему се човек нада.
Одговори су показали да су људи са израженијим секуларним рационализмом ређе вјеровали у чуда. Међутим, њихови резултати када је ријеч о вјеровању у магију и сујевјерја били су виши.
Детаљнијом анализом истраживачи су утврдили да се повезаност секуларног рационализма и израженијег вјеровања у магију јавља код људи који су задржали везу са религијом. Иста повезаност није јасно уочена код невјерника, особа које се не изјашњавају као припадници било које религије и оних који никада не одлазе на вјерске службе.
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Око 40 одсто људи који верују у Бога и прихватају секуларни рационализам показало је склоност ка веровању у магију, у поређењу са 19 одсто оних који одбацују такав поглед на свет.
Истраживачи сматрају да је једно од могућих објашњења разлика између личне вере и ауторитета верских институција. Људи могу да задрже веру, али да се у духовним питањима не ослањају на црквена учења, већ на сопствено расуђивање. Тако могу да прихватају и веровања која њихова верска заједница одбацује, попут гатања или комуникације са духовима, преноси РТ Балкан.
Истраживање не доказује да поверење у науку подстиче веровање у магију, нити показује да ли таква веровања постају учесталија или ређа. За поузданије закључке било би потребно пратити ставове истих људи током дужег периода.
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