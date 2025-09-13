Logo

Свијет у чуду због ватромета усред свемира

Извор:

Информер

13.09.2025

15:28

Коментари:

0
Свијет у чуду због ватромета усред свемира
Фото: Pixabay

На самом рубу наше галаксије Млијечни пут забиљежен је фасцинантан "слављенички ватромет" младе звијезде у настајању.

Усковитлани близаначки млазеви врелих гасова протежу се на растојању од невјероватних 8 свјетлосних година, што је двоструко веће растојање него од нашег Сунца до нама најближег звезданог система, саопштила је Европска свемирска агенција (ЕСА).

Прегријани гасови који падају на масивну звијезду бивају избачени назад у свемир дуж њене ротационе осе, а моћна магнетна поља сабијају млазеве у уске снопове. Свемирски телескоп Џејмс Веб (НАСА/ЕСА/ЦСА) посматрао је овај спектакл у инфрацрвеном свјетлу. Џиновски млазеви се пробијају кроз међузвездану прашину и гас, стварајући фасцинантне детаље које је једино Веб могао да забиљежи.

Владимир Путин 1

Република Српска

Путин: Москва ће дати све од себе да остане лидер у истраживању свемира

Веб је забиљежио млаз усковитланих гасова, налик бренеру, који избија из монструозне звијезде у фази вулканског раста.

Протежући се на 8 свјетлосних година, дужина ове звездане ерупције је приближно двоструко већа од удаљености између нашег Сунца и оближњег система Алфа Кентаури. Величина и снага овог посебног звезданог млаза, познатог као Схарплесс 2-284 (скраћено Сх2-284), чине га ријетком појавом, кажу истраживачи.

Млаз јури кроз свемир брзином од више стотина хиљада километара на час. Централна протозвезда, 10 пута тежа од нашег Сунца, налази се на удаљености од 15.000 свјетлосних година, у спољним дијеловима наше галаксије.

Откриће телескопа Веб било је случајно.

- Прије овог посматрања, нисмо ни знали да тамо постоји масивна звијезда са оваквом врстом супер-млаза. Тако спектакуларан излив молекуларног водоника из масивне звијезде је риједак у другим регионима наше галаксије - рекао је Ју Ченг са Националне астрономске опсерваторије Јапана, водећи аутор студије објављене у Тхе Астропхyсицал Јоурнал.

(информер)

Подијели:

Тагови:

svemir

Сунце

Zemlja

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бивши муж Мајли Сајрус запросио прелијепу манекенку

Сцена

Бивши муж Мајли Сајрус запросио прелијепу манекенку

4 ч

0
НАТО операција Источни стражар

Свијет

Објављен видео: Почела НАТО операција Источни стражар

4 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Судар два возила на путу Модрича-Добој: Саобраћај у застоју

4 ч

0
Припадници Јуришног одреда обиљежили 33 године од формирања јединице

Друштво

Припадници Јуришног одреда обиљежили 33 године од формирања јединице

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

22

Сања Маринковић шокирала изјавом: ''Тачно је да понижавам своје госте''

19

16

Вучић се придружио грађанима у шетњи против блокада

19

11

Осумњичени за убиство Чарлија Кирка живио са трансродном партнерком

18

57

Централне вијести, 13.09.2025.

18

56

Почео хуманитарни турнир ''Тројка из блока''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner